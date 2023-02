Il pescarese Ferri secondo al Gran Prix Nazionale di Karate

Continua a brilare la stella di Daniel Bruno Ferri, giovanissimo karateka pescarese, che ha rubato la scena all'ultimo Grand Prix nazionale "Emilia Romagna e Trofeo delle Regioni". Diversi i podi per la Federazione Regionale Karate Abruzzo. Nelle gare individuali, tra i tanti ottimi risultati ottenuti dagli abruzzesi, spicca il secondo posto assoluto nella categoria Kata Maschile Cadetti (età 14-15 anni) - Wado Ryu - per la cintura marrone e nera Daniel Bruno Ferri, atleta pescarese di Moscufo tesserato per la palestra Energia in Movimento di Collecorvino. Ennesimo ottimo risultato per questa giovane promessa del Karate, pronta a farsi valere anche nei prossimi Campionati Italiani a Cervia.