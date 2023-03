Il pescarese Ferri campione regionale di Karate

Continua a raccogliere successi la nuova stella pescarese delle arti marziali. Al Palacastagna di Città Sant’Angelo, Daniel Bruno Ferri ha vinto il Campionato regionale 2023 della Federazione Italiana Karate, comitato regionale abruzzese. I giovani karateki della regione saliti sul podio si sono assicurati la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani, che si terranno a Como il 1° e il 2 aprile prossimi. Ferri, pescarese di Moscufo, tesserato per la palestra Energia in Movimento di Collecorvino, è salito sul gradino più alto del podio nella categoria Kumite Maschile, Cadetti (14-15 anni) Interstile (cinture Marrone e Nera). Non solo, per lui anche un secondo posto nella categoria Kata Maschile, Cadetti (14-15 anni) Wado Ryu (cinture Marrone e Nera). In qest'ultima categoria, Ferri aveva ben figurato anche all'ultimo Grand Prix nazionale "Emilia Romagna e Trofeo delle Regioni". Tra i diversi i podi per la Federazione regionale Karate, spiccava il secondo posto assoluto dell'atleta di Moscufo.