Presentata a Pescara l'attesissima Corsa di San Martino, edizione numero 25

L'appuntamento è per il 12 novembre a Controguerra. La Corsa di San Martino si caratterizza, oltre che per la gara podistica vera e propria di 14.9 km, anche per la passeggiata non competitiva di 5 e 8 km denominata "Mangialonga Run", apprezzata per i suoi ricchi ristori con cucina prelibata del luogo e un paesaggio bellissimo totalmente immerso nella natura. E poi le tante iniziative collaterali che si aggiungono alla parte corsaiola, perché poi la Corsa di San Martino è anche turismo sportivo con i suoi tradizionali pacchetti che portano in Abruzzo appassionati da tutta Italia; è anche raduno nazionale di camperisti runners; è anche enogastronomia.

Quindi, l'evento parte già dai giorni precedenti l'appuntamento della domenica ed è una festa vera e propria.

I numeri? Come sempre circa 3mila partecipanti tra tutte le prove, ma questi dati fanno ancora più sensazione se si pensa che Controguerra è un paese che conta poco più di 2mila abitanti.

A livello agonistico, sono attesi come ogni anno molti "top runners", africani (i favoriti) e non solo. Per citarne alcuni: il burundiano Leonce Bukuru (vincitore 2022), il keniano Mwikya Patrick Mutunga, Stefano Massimi (terzo nel 2019), Italo Giancaterina, Pasquale Rutigliano. Tra le donne, invece, la vincitrice dell'edizione 2019 Cavaline Naymana (Burundi), Angelique Niyonemera (Kenia), Paola Salvatori (terza nel 2022, seconda nel 2019).

Nella conferenza stampa di presentazione nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, sono intervenuti gli organizzatori del gruppo podistico Avis Val Vibrata Raffaele Traini e Alberto Pompilii, il sindaco di Controguerra Franco Carletta, il direttore di GAL (Gruppo Azione Locale) Terre Verdi Teramane, Rosalia Montefusco, e il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntiis.