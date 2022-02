Il Club Scherma Pescara protagonista della seconda prova regionale disputata nel PalaFebo

Il Club Scherma Pescara in evidenza con le sue promesse sportive al PalaFebo di Pescara ieri, domenica 6 febbraio.

La struttura sportiva pescarese ha ospitato la seconda prova regionale di qualificazione di spada.

E come nella prima il Club Scherma Pescara ha fatto l’accoppiata.

Nel tabellone maschile infatti Alessandro Maggi ha bissato la vittoria di quattro mesi fa, imponendosi in finale al compagno di squadra Giorgio Ippoliti all’ultima stoccata. Completano l’elenco dei primi otto, Lorenzo Ruggieri e Niccolò Ippoliti. Il Club Scherma Pescara fa il bis nella gara femminile vinta da Micaela Cozza su Eloisa Capone del Circolo Scherma Teate col punteggio finale di 15-11. Terzo posto per Chica Tange e 5 posto per anastasia Zitti.

Questo il commento del maestro e presidente Fabio Pascale: «Ancora una volta abbiamo confermato le vittorie dello scorso 3 ottobre. Questo ci fa ben sperare per le prossime gare, ma non perdiamo il focus. Vincere è bello, riconfermarsi ancora di più. Ora dimentichiamo tutto e guardiamo avanti. Nuove sfide ci attendono. La stagione è ancora lunga. Un ringraziamento particolare all' atleta, nonchè neo istruttrice regionale, Chica Tange che nonostante l'infiammazione al tendine rotuleo ha disputato ugualemente la gara conquistando anche un terzo posto».