Pescara aspetta il Trofeo Matteotti 2024: c'è già la data. Attesi tanti corridori importanti

Il 2024 è un anno di grandissimo ciclismo in Abruzzo. E Pescara fa la parte del leone: dopo aver osptato il primo arrivo del ritrovato Giro d'Abruzzo dei professoinisti e in attesa a luglio di essere protagonista nel Giro d'Italia Donne come ultima città di partenza di una frazione (la Tappa8, a chiusura della kermesse, sarà infatti la Pescara — L'Aquila), i riflettori già si accendono sulla Classica pescarese del pedale, il Trofeo Matteotti.

Nel 2024, anno dell'edizione numero 76 della corsa, si correrà infatti domenica 15 settembre, due sole settimane prima del Mondiale di Zurigo in Svizzera. La gara pescarese dunque rappresenterà una sorta di prova generale per il grandissimo appuntamento in terra elvetica, che vale un'intera carriera: mettere a punto la preparazione in vista della competizione iridata in una prova dura ed impegnativa come quella sulle strade di Pescara e Montesilvano ingolosirà tutti i big del pedale. Ci sarà, quindi, presumibilmente tutto il meglio del ciclismo mondiale sulle strade di Pescara per la prossima edizione del Trofeo Matteotti in vista della giornata più importante dell'anno per un ciclista. Nell'ultima edizione del Matteotti si è imposto Sjoerd Bax, a suggellare per la terza volta di fila un successo griffato da un atleta dela squadra UAE Team Emirates dopo Valerio Conti nel 2020 e Matteo Trentin nel 2021. Nell'albo d'oro della corsa dannunziana spiccano nomi importantissimi e il prossimo vincitore, dato il grande parterre che si attende, potrebbe essere di assoluto livello. Nella storia, ben sei vincitori del Trofeo Matteotti hanno successivamente conquistato la maglia iridata: Ercole Baldini, Marino Basso, Felice Gimondi, Francesco Moser, Moreno Argentin e Gianni Bugno.