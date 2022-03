Ciclismo: il Team Caprara ritorna alla ribalta nel panorama amatoriale

Dal 2005 con il vecchio nome di Asd Caprara, lo spirito è sempre lo stesso, la passione delle due ruote non cambia per il Team Caprara di Dario Di Lullo, arrivato al suo incarico decennale da presidente del sodalizio pescarese. L’avventura è cominciata 17 anni fa da un gruppo di amici del posto per continuare in crescendo nel corso degli anni e con successi in innumerevoli gare amatoriali, campionati regionali montagna, provinciali etc. Nel 2014 ha vinto anche i campionati Nazionali Csi ad Assisi nei Super Gentleman (strada) con Pasquale Collalto e nella prova a cronometro con Claudio Lombardi nella categoria Junior (oltre a due secondi posti).

Nel 2019 la società cambia ancora nome e diventa quella che è adesso col nome di Team Caprara Polisportiva. L'obiettivo è quello di divertirsi in bici ma anche in altre discipline sportive. L’organico vanta atleti che corrono con i colori bianco verde blu del Team Caprara anche nel podismo e nel triathlon. Il team è formato da Marco Mosca, Antonino Di Girolamo, Mariano Boni, Armando Perna e Umberto Perna come soci, a cui si affiancano i componenti del direttivo Dario Di Lullo (presidente), Pasquale Collalto (vice presidente), Pasquale Salvatorelli (segretario), Alessandro Cavicchia e Domenico Vallera (consiglieri). A loro si aggiunge Tony Pantaleone, runner del team.

“Non vediamo l’ora di ripartire in serenità – spiega il presidente Dario Di Lullo – grazie ai due nostri affezionati sponsor Stapler Carrelli Elevatori e Decathlon San Benedetto del Tronto unitamente al maglificio Steva che realizza le nostre divise. Da tanti anni siamo affiliati al Csi, Centro Sportivo Italiano, di cui sono responsabile del comitato provinciale Pescara nel settore ciclismo. La novità 20222 arriva dalla riproposizione del Memorial Enrico Ercolani che organizzeremo il prossimo 12 marzo sulle strade di Cerratina nei pressi di Pianella per ricordare un nostro amico di pedalate a 7 anni dalla sua scomparsa. Sentiamo ancora tanto la sua mancanza. Nel 2022 la collaborazione tra il Team Caprara e il Csi comitato di Pescara prevede varie gare amatoriali, tra le quali ci sarà anche il Memorial Luciano Candeloro, a settembre, ed anche manifestazioni cicloturistiche e ricreative sia su strada che in mountain bike ed anche per le e-bike. Siamo un team dove la passione per le due ruote non manca mai, ma voglio sottolineare un particolare curioso. Nel nostro organico abbiamo due bambine di 8 anni, Martina e Caterina. Sono le figlie gemelle del nostro tesserato e triatleta Alessandro Cavicchia. Abbiamo avuto l’onore di tesserarle con il team Caprara e, accompagnate dal loro papà, si cimentano nelle manifestazioni non agonistiche naturalmente a loro riservate”.