Anche la Nazionale ucraina in gara domani al 73° Trofeo "Città di Manoppello"

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, a Manoppello si comincia a respirare aria di grande ciclismo con la riproposizione per la 73°volta del Trofeo Città di Manoppello. Come nelle edizioni passate il paese si è sempre dimostrato accogliente nei confronti di atleti e squadre che verranno ad onorare domenica 1°maggio una delle classiche più antiche del ciclismo abruzzese, seconda in ordine temporale dietro al Trofeo Matteotti professionisti.

L'organizzazione tecnica è curata dal Pedale Teate del presidente Danilo D’Urbano, una società capace di garantire la continuità agonistica a tutti i giovani talenti del territorio teatino (giovanissimi, esordienti e allievi) e per questa gara dilettantistica condividerà gli sforzi con lo storico comitato organizzatore in loco del Trofeo presieduto da Camillo Pepe e in collaborazione con la Pro loco.

L’evento è patrocinato dal Comune di Manoppello e dalla Provincia di Pescara con l’assegnazione del titolo di campione regionale FCI Abruzzo e del titolo di campione provinciale FCI Pescara per le categorie under 23 ed élite. L’ultima edizione fu disputata per la categoria juniores nel 2019 con il successo del marchigiano Gidas Umbri (in forza attualmente come under 23 al Team Colpack) in solitaria davanti al corregionale Gianmarco Garofoli e al campano Immanuel D’Aniello.

Una settantina i partecipanti alla corsa (tra cui i ragazzi della Nazionale Ucraina che hanno preso parte di recente al Gran Premio della Liberazione a Roma il 25 aprile scorso) che dovranno pedalare inizialmente per due volte lungo un circuito di 24 chilometri (tra Manoppello, Lettomanoppello, Manoppello Scalo e Scafa) e poi a seguire quattro giri corti di 18 chilometri (Manoppello, Scafa e Ponte Alba) cadauno, fino a tornare al traguardo posto in pieno centro a Manoppello in Corso Santarelli per complessivi 120 chilometri (arrivo previsto alle 17:30 circa). Al mattino a partire dalle 9:30 il ritrovo di tutte le squadre per le operazioni preliminari e di verifica iscrizioni presso il Centro Studi Marcinelle in via Roma, mentre l’orario di partenza è fissato alle 14:30.

LE SQUADRE PARTECIPANTI



Aran Cucine Vejus, Linea Oro Bike Avezzano (Abruzzo), Pro.Gi.T Cycling Team (Puglia), Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano, Team Falgiani-Marco Pantani, MG K Vis Colors for Peace-VPM Work Service Group Vitalcare Vega (Marche), Cablotech Biotraining, Beltrami TSA Cooperatori (Emilia Romagna), Biesse Carrera, Gallina Ecotek Lucchini (Lombardia), UC Trevigiani Energiapura, Team Gaiaplast Bibanese (Veneto) e Nazionale Ucraina.