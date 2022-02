Ciclismo, la Giotti Victoria-Savini Due lanciata verso il Tour of Antalya

La Giotti Victoria-Savini Due è lanciata a pieno titolo verso il Tour of Antalya, che si terrà lungo la costa turca meridionale. La formazione continental rumena-italiana ha infatti confermato la propria presenza alla prestigiosa manifestazione ciclistica internazionale. Il team manager Stefano Giuliani, coaudivato dai direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi, ha commentato a caldo con queste parole: “Questa partecipazione last minute rappresenta una preziosa opportunità di crescita per i nostri ragazzi. Siamo molto grati agli organizzatori del Tour of Antalya per aver dato a noi la possibilità di gareggiare, nell’intento di continuare la striscia positiva di piazzamenti in questo avvio di stagione”. Al Tour of Antalya, la Giotti Victoria-Savini Due avrà la possibilità di confrontarsi con alcune delle squadre Uci Professional di maggior rango.

Sono quattro le tappe in programma per questa quarta edizione, che nel 2021 non è stata disputata a causa dell'emergenza Covid: giovedì 10 febbraio da Side ad Antalya di 144,5 chilometri, venerdì 11 febbraio da Kemer ad Antalya di 183,3 chilometri, sabato 12 febbraio da Aspendos a Termessos di 110,6 chilometri con epilogo in salita e la conclusione domenica 13 febbraio da Antalya ad Antalya di 162,1 chilometri). La Giotti Victoria-Savini Due schiererà Nicolas Dalla Valle, Adriano Brogi, Davide Finatti, Alessandro Monaco, l’ungherese Gergely Szarka, i rumeni Josef Attila Malnasi e Bogdan Pop, quest’ultimo al suo debutto stagionale.

Nei giorni scorsi, al Gran Prix Alanya disputato sulle strade dell’omonimo distretto, la formazione continental rumena-italiana ha conseguito un buon quinto posto con Alessandro Monaco: il corridore pugliese di Grottaglie, 24 anni compiuti il 4 febbraio, è stato tra i mattatori della gara, che è diventata selettiva con la ripetizione di un circuito molto movimentato che ha portato a un frazionamento del gruppo dei migliori, mettendo fine negli ultimi 7 chilometri alla fuga di giornata. Per Monaco c'è il rammarico di non essere riuscito a tenere il passo del quartetto dei migliori, che è andato a giocarsi il successo (vittoria di Alessio Martinelli della Bardiani CSF Faizanè), ma il bilancio è comunque positivo.