Ciclismo: ritiro a Città Sant’Angelo e debutto in Turchia per la Giotti Victoria Savini Due

La squadra ciclistica della Giotti Victoria Savini Due è in fermento per l’imminente inizio di stagione su strada. Due sono gli appuntamenti per l’immediato futuro: il ritiro di cinque giorni che si terrà dal 22 al 26 gennaio all’Ekk Hotel di Città Sant’Angelo e il debutto agonistico in programma domenica 30 gennaio, in Turchia, con l’esordio ufficiale al Grand Prix Megasaray. Il ritiro in territorio angolano sarà importante proprio perché dovrà servire ad amalgamare il gruppo di undici atleti in vista dei prossimi impegni. La squadra si avvarrà inoltre del supporto del Medical Center di Montesilvano, punto di riferimento per la programmazione alimentare e sanitaria, al cui interno operano le dottoresse Emanuela Spada (medico dello sport) e Stefania Leva (dietista).

Intanto la Giotti Victoria Savini Due ha svelato la nuova maglia per il 2022. Due saranno i colori della casacca: il rosa simbolo della speranza e il nero per continuare la tradizione di questo progetto italo-rumeno varato nel 2018. Tra le tabelle di allenamento e la cura nei dettagli, uno di questi è l’ufficializzazione della nuova divisa con Hedo, un marchio di abbigliamento da ciclismo premium nato a Los Angeles. Ecco, al riguardo, che cosa ha detto Roman Cantelearist, ex professionista moldavo e fondatore di Hedo: “Questo nome deriva dalla parola 'edonismo', ovvero la ricerca del piacere e del divertimento in tutto ciò che si fa. È un mondo in cui gli amici si riuniscono per godersi il momento e divertirsi, un mondo di cameratismo, supporto e grandi esperienze, in cui tutti sono i benvenuti. E questo è qualcosa che Hedo e il team Giotti abbiamo in comune”.

L’innovazione che il marchio Hedo utilizza nella produzione del suo vestiario viene ritenuta fondamentale per gli atleti della Giotti Victoria Savini Due, che indosseranno capi tecnici studiati appositamente per le loro esigenze, dalle sessioni di allenamento (color rosa) alle gare (nero). Questo, invece, è ciò che ha dichiarato il team manager della società, Stefano Giuliani: “È un grande onore ed un’opportunità indossare questi capi tecnici, in una veste creativa davvero accattivante nel colore e nella tipologia di tessuto che vuole essere un mix di innovazione e tradizione”.