Ciclismo: Giotti Victoria-Savini Due verso il debutto al Grand Prix Mega Saray in Turchia

È tutto pronto, ormai, per i corridori della compagine di ciclismo "Giotti Victoria-Savini Due": dal mini ritiro di quattro giorni effettuato in Abruzzo (all'Ekk Hotel di Città Sant’Angelo) fino all’approdo in Turchia per essere presenti al via del Grand Prix Mega Saray, gara di classe 1.2 Uci. Un appuntamento che segna a tutti gli effetti l’avvio della stagione ciclistica per la formazione Continental italo-rumena. È, questo, il primo banco di prova per testare lo stato di forma di alcuni atleti sotto l’occhio attento e vigile del team manager Stefano Giuliani e del direttore sportivo Valerio Tebaldi, al loro seguito nella trasferta turca. Tutto ciò arriva al termine di un lavoro di preparazione che è stato "svolto nel migliore dei modi ed in piena simbiosi tra atleti e staff tecnico", come si legge in una nota diffusa dalla società.

Sono 6 gli alfieri che attaccheranno il numero dorsale sulla schiena: Nicolas Dalla Valle, Davide Finatti, Adriano Brogi, Lorenzo Di Camillo, Alessandro Monaco e l’ungherese Gergely Szarka, pronti ad onorare un impegno semplice sulla carta (ma comunque da non sottovalutare) con un itinerario pianeggiante e qualche leggera ondulazione nella parte finale del percorso, per una lunghezza complessiva di 124 chilometri. Aggregati alla squadra anche i corridori rumeni Emil Dima, Attila Malnasi e Bogdan Pop: un po’ indietro con la preparazione, si allenano in Turchia nell’intento di recuperare la piena forma e di farsi trovare, così, arruolabili per le prossime gare. La squadra si avvarrà inoltre del supporto del Medical Center di Montesilvano, punto di riferimento per la programmazione alimentare e sanitaria, al cui interno operano le dottoresse Emanuela Spada (medico dello sport) e Stefania Leva (dietista).

Intanto la Giotti Victoria Savini Due ha svelato la nuova maglia per il 2022, ufficializzando la nuova divisa con Hedo, un marchio di abbigliamento da ciclismo premium nato a Los Angeles. Due, nello specifico, saranno i colori della casacca: il rosa simbolo della speranza e il nero, per continuare alla grande la tradizione di questo progetto italo-rumeno che è stato varato già nel 2018.