Windsurf, inaugurato a Montesilvano il nuovo centro del campione Andrea Papa

E' stato inaugurato a Montesilvano il nuovo Centro Surfing Sports di Andrea Papa, allenatore della FIV, campione di windsurf ed ex di pallanuoto, presidente dell’associazione. Con la sua esperienza, affiancato dai suoi istruttori di fiducia, Papa ha messo su in pochi mesi uno spazio fatto di surf e di vele dedicato a chi vuole condividere sport e amicizia, in un’atmosfera da villaggio in riva al mare. Il centro si trova in una parte di spiaggia libera tra gli stabilimenti Lo Smeraldo e Le Bahamas e gode del patrocinio del Comune di Montesilvano che ha accolto con molto entusiasmo il progetto sportivo di Papa.

“Per noi è una grande risorsa turistica – ha detto il sindaco riconfermato Ottavio De Martinis – perché Andrea porta sul nostro territorio la sua enorme esperienza che è anche un valore aggiunto da un punto di vista sociale per noi”. Ne è convinto anche il consigliere comunale ed ex assessore allo Sport Alessandro Pompei che ha sottolineato la tenacia e la fermezza di Papa nel portare avanti questa attività sportiva ormai da 38 anni, entusiasmando i giovani agli sport in acqua ma soprattutto all’amore verso il mare. L’ex assessore al Demanio Daniela Renisi ha fatto notare, insieme al consigliere Adriano Tocco, che il centro si trova proprio all’entrata di Montesilvano da Pescara e ne rappresenta quindi il biglietto da visita.

Dopo due giorni di Open Day, ieri e oggi, il Centro federale entra a pieno regime portando avanti i ragazzi dell’agonismo del windsurf e del sup, aprendo i cancelli della scuola per accogliere nuovi allievi ed organizzando eventi nazionali ed internazionali che già questa estate porteranno centinaia di atleti a Montesilvano. Gli istruttori che affiancano Andrea Papa sono Rocco Del Proposto e Andrea Gratani per il windsurf, Nicola Masci per il sup e Adriano Barone per la vela.