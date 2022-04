A Pescara il campionato regionale under 14 di scherma

Si è tenuto ieri a Pescara, nel pattinodromo comunale di via Maestri del Lavoro, il campionato regionale under 14 di scherma, alla presenza dell'assessore allo sport Patrizia Martelli. Sugli scudi, in particolare, gli atleti di Teate Scherma. Come ogni anno, il Gpg – Gran Premio Giovanissimi segna un giro di vite fondamentale nella stagione dei giovani schermidori: con in palio il titolo di campione regionale di categoria, la gara rappresenta anche l’ultima occasione per mettersi alla prova prima dei campionati nazionali, previsti a Riccione nel mese di maggio.

Teate Scherma ha portato sul gradino più alto del podio un atleta in ogni categoria (sciabola, fioretto, spada), dominando in particolare la specialità della spada. Impegnati nella competizione erano Bianca Falcone e Arianna Bevilacqua nella categoria Allieve, Francesco D’Amico nella categoria Giovanissimi e Francesco Serino nella categoria Allievi. Tutti tornano a casa con un risultato di rilievo, che avrà la sua valenza anche nella classifica ai fini della prova conclusiva di Riccione.

La compagine di spadisti teatini, infatti, ha conquistato l’oro in tutte e tre le categorie e un argento nella Spada Femminile. I quattro giovani moschettieri Teate Scherma, dunque, raggiungono il massimo piazzamento possibile nelle rispettive gare: un risultato che si somma a quello, altrettanto scintillante, dei Cadetti e Giovani di due settimane fa a Sulmona e che conferma l’ottimo lavoro svolto dagli atleti dell’Onda Verde in una stagione in crescendo.

Francesco D’Amico conquista così il titolo di Campione Regionale nella Spada Giovanissimi e il compagno di squadra Francesco Serino è il nuovo Campione Regionale nella Spada Allievi. Sul fronte femminile, è Bianca Falcone a spuntarla nella finale, tutta in verde Teate, contro la compagna di squadra e a guadagnarsi il titolo di Campionessa Regionale nella Spada Allieve. Arianna Bevilacqua conquista l’argento nella stessa categoria.