Al pattinodromo il campionato italiano di wushu kung-fu [FOTO]

Ancora grande sport a Pescara: nel pattinodromo di via Maestri del Lavoro, ai colli, si è svolto il 25 e 26 marzo il campionato italiano di wushu kung-fu - Trofeo nazionale di Qingeda. Sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, l’assessore allo sport Patrizia Martelli e il sindaco Carlo Masci. Presenti all'evento, per garantire la necessaria sicurezza in campo sanitario, anche i volontari della Croce Verde Abruzzo di Montesilvano, insieme a un medico e a un infermiere.

"La scelta della Federazione italiana Wushu Kung Fu rappresenta un'altra bella soddisfazione per la nostra città", ha dichiarato l'assessore Martelli. "Aver potuto ospitare gli atleti per un campionato italiano di una disciplina di arti marziali è stato per noi un grande onore. A tutti gli atleti, tecnici e dirigenti va il nostro in bocca al lupo affinché le sfide siano ricchissime di soddisfazioni senza mai dimenticare che il primo obiettivo di ogni sport sarà sempre il divertimento. Un grande plauso alla Asd Shaolin Wushu Kung Fu per l'organizzazione dell'evento".

Alla manifestazione hanno inoltre partecipato il presidente regionale del Coni, Enzo Imbastaro, il delegato Fiwuk Abruzzo, Roberto Sansonetto, e la presidente della asd Shaolin Wushu Kung Fu Rita Verrocchio.