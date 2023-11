Due pescaresi ai Campionati Mondiali di Wushu 2023 in Texas

Ci sono anche due pescaresi tra i 5 atleti Azzurri convocati per la partecipazione ai 2023 World Wushu Championships, vale a dire i Campionati Mondiali della disciplina che si terrano negli Stati Uniti d'America, precisamente in Texas, dal 16 al 20 novembre. Si tratta di Manuel Di Carlo e Michele Balducci, selezionati dalla Federazione Italiana visti i risultati ottenuti.

I due campioni nostrani gareggeranno nelle rispettive categorie di appartenenza (Balducci -75 Kg; Di Carlo -70 Kg) e sono dati dagli addetti ai lavori come sicuri protagonisti nell'ormai imminente rassegna iridata del Fort Worth Convention Center di Fort Worth, prima volta che una grande competizione internazionale di wushu si terrà negli Stati Uniti dai Campionati Mondiali del 1995.

I due atleti sono stati seguiti puntualmente e con grande dedizione dal Maestro Osvaldo Taresco, vera istituzione della discplina. Nel luglio scorso Taresco è stato nominato tra i membri della Commissione Nazionale Sanshou e Shuai Jiao (CNSan) che si occupa, nel rispetto delle normative federali, degli aspetti tecnici – organizzativi di questo importante settore sul territorio nazionale e nel 2019 era stato nominato DT della Nazionale maschile di Sanda.

Davvero tanti i successi collezionati in carriera dal Maestro ma anche dai suoi giovani atleti. Di Carlo, tra gli altri allori, ha conquistato il titolo europeo 2023 mentre Balducci è pluricampione italiano. E nel 2019, Michele Balducci è stato premiato dal Coni regionale per la tutela del talento atletico. Tornando ai Mondiali, saranno 80 le Nazioni partecipanti per circa 1.500 atleti provenienti da tutto il mondo. Si stima che per ogni giornata di gara ci siano 30mila spettatori nonostante l'evento sia seguito quotidianamente in Tv sui canali dedicati.