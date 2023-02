Campionati italiani paralimpici indoor: 8 medaglie per gli atleti abruzzesi [FOTO]

Ancona per un fine settimana capitale dei campionati italiani paralimpici indoor agonisti Fisdir di atletica leggera. Una due giorni, il 25 e 26 febbraio, di gare per la kermesse che è giunta alla 18a edizione consecutiva e ha messo in pista gli atleti al Campo Conti e al Palaindoor di Ancona. Ottimi i risultati degli atleti della asd pescarese “Uguali nello sport Giuliano Visini” che hanno portato a casa tre ori, tre argenti e due bronzi nelle discipline marcia, corsa e lancio del peso.

Gli atleti sul podio

Le medaglie d’oro vanno a Maria Camilla Niola nella marcia 1500, a Giorgia Mandolini (Jo) lancio del peso, a Stefano Montefalcone, lancio del peso. Medaglie d’argento a Alessandro Cornacchia (nipote di Giovanni, al quale è stato intitolato lo stadio Adriatico di Pescara) per la marcia 3 km, Ghislain di Leonardo, per la corsa 200 metri e a Maria Camilla Niola, per la marcia 800 metri. Bronzi a Simone de Filippis per il lancio del peso e ancora a Giorgia Mandolini per la marcia 800 metri.

L’associazione Uguali nello sport

Nel 2004 per volontà di alcuni genitori che, per lo svago dei propri figli, frequentavano il parco “Villa de Riseis”,da cui il nome dell’associazione sportiva che ebbero l’idea di creare: “asd Parco de Riseis”. Nel 2005 l’associazione si è iscritta alla F.I.G.I.C. per poter partecipare ai Campionati Provinciali di Calcio Settore Scolastico. Alcuni di questi ragazzi avevano fratelli con Sindrome di Down che con il tempo iniziarono a prendere parte agli allenamenti che si svolgevano nel Parco. Nacque così la necessità di creare un settore specifico per la disabilità.

Nel 2007 l’associazione si è iscritta al C.I.P. per svolgere l'attività sportiva del D.I.R.9 (Disabilità Intellettiva Relazionale), dipartimento che nel tempo si è trasformato in Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivi relazionali (Fisdir). Lo sport praticato era il Calcio, per cui fu inizialmente elaborata una progettazione specifica: “Il calcio un mezzo per...”.

Sin dal 2007 quindi il modo di operare con i ragazzi affetti da disabilità intellettiva relazionale è stato interagire attraverso lo sport. "Lo status di questi ragazzi – osserva l'Asd - viene migliorato attraverso le attività ludico-motorie e sportive multidisciplinari, sempre più evolute e strutturate; le varie discipline sportive, come Atletica Leggera, Calcio, Basket, Hockey, Bocce, integrate fra loro, vengono usate come strumenti di lavoro e scelte analizzando le peculiarità di ogni ragazzo/a in modo da migliorare le deficienze ed esaltare le attitudini di ognuno di loro".

L'associazione Asd Parco de Riseis, nel mese di agosto 2020 ha cambiato denominazione, ma non struttura societaria e tecnica. Il nuovo nome,a.s.d. Uguali nello Sport Giuliano Visini, è stato unanimemente scelto per onorare e ricordare la scomparsa improvvisa del Tecnico Giuliano Visini che ha rappresentato per i ragazzi e per l’Associazione un fondamentale punto di riferimento.