A Pescara i campionati italiani di marcia

Pescara e la marcia: un amore che dura da decenni, fatto di tradizione e di successi, fin dai tempi del leggendario Giovanni De Benedictis, e anche prima. E il 2022 dell'atletica leggera inizierà proprio con un grande evento di marcia, organizzato dall'associazione sportiva Passologico con svolgimento in via D'Avalos, nei pressi dello stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia".

Appuntamento nella mattinata di domenica 16 gennaio, su un percorso di 1 km, e assegnazione dei titoli italiani su strada di varie distanze, in particolare della 35 km. Sottolineiamo "in particolare della 35 km", perché la distanza olimpica 50 km è stata sostituita proprio dalla 35 Km (dai prossimi giochi di Parigi 2024). Di conseguenza, l'evento di Pescara assume anche un significato statistico, perché di fatto apre una nuova strada a livello di titoli tricolore.

Oltre al titolo individuale Assoluti e Promesse, maschile e femminile, la gara sarà valida come selezione della squadra nazionale che parteciperà ai Mondiali a squadre di marcia, il 4-5 marzo, in Oman, a Muscat. Da non sottovalutare altresì le competizioni cosiddette di contorno, tra cui citiamo la distanza classica di Km 20, valida come prova del campionato di società di marcia e per l'assegnazione del titolo individuale Master, e la distanza di Km 10 del campionato di società Juniores e Allievi.

Saranno a Pescara, dunque, i migliori esponenti azzurri della marcia, a caccia di nuovi titoli o comunque di importanti prove di efficienza in vista di manifestazioni internazionali. Di tutte le categorie e in tutte le distanze. Insomma, una straordinaria kermesse di marcia che trasformerà per un giorno la nostra città nell'ombelico dell'atletica leggera. Ritrovo previsto, per gli atleti, dalle ore 7:30 e comunque entro un’ora dall’inizio della propria gara. Il tutto, come detto, nei pressi dello stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia".

Qui di seguito il programma della giornata: ore 8:45: km 35 Sen/Pro F; ore 9: km 35 Sen/Pro M; ore 11:15: km 20 Sen/Pro/Mas M; ore 12:35: km 10 Jun/All M; ore 12:45: km 20 Sen/Pro/Mas F; ore 14: km 10 Jun/All F.