La scuola pescarese Black MMAmba sesta ai campionati italiani di MMA

Pioggia di medaglie per la scuola pescarese di MMA e sport da combattimento Black MMAmba. Per l'ottavo anno consecutivo, la palestra del Maestro Massimo Diodati è tra le prime dieci d'Italia nella specialità MMA. Da diversi anni, per la precisione dal 2019, i pescaresi forniscono stabilmente fighters alla Nazionale della disciplina, che fa parte della Federkombat, nelle categorie Junior e Senior.

Sono state dieci medaglie conquistate dai pescaresi ai Campionati italiani che si sono svolti nel fine settimana appena trascorso al PalaTorrino di Roma. Vittorie arrivate al termine di incontri emozionanti e tirati. Soddisfazione per il Maestro Diodati, che dal 2015 dirige il team Black MMAmba nella palestra di Fontanelle, struttura in cui si praticano anche Pugilato e Grappling (una sorta di Brazilian Ju Jitsu), oltre alla Kickboxing e al San Da. "Da anni portiamo a casa risultati importanti nelle competizioni che contano nelle discipline praticate nella nostra palestra. Il nostro è un mondo in crescita, anche tante ragazze si avvicinano. Prima del Covid eravamo più di cento tesserati, ora stiamo tornando a quei livelli gradualmente. Ma i numeri sono buoni", dice Diodati.

Lo scorso 25 marzo, proprio a Pescara, ben sette medaglie d'oro conquistate dagli atleti pescaresi agli Italiani di Sanda (la kickboxing cinese), oltre a due argenti e un bronzo.

La prossima tappa sono i Mondiali IMMAF giovanili di MMA, in programma ad agosto a Abu Dhabi (dal 2 al 5): tre atleti pescaresi (Sofia Di Giacomo, Giovanni Lisio e Nicole Di Santo) saranno tra i convocati Azzurri.

E sabato prossimo, alla Cage Warriors di Londra, la più importante gara europea di MMA in Europa, il fighter Marco Bellantuono di Francavilla farà il suo esordio da Pro.