Il derby dannunziano della pallanuoto è del Pescara di Malara: Club Aquatico ko

È biancazzuro il derby di pallanuoto tra Club Aquatico e Pescara N e PN. Il Delfino se l'aggiudica con il punteggio di 18-7 al termine di una gara praticamente a senso unico, indirizzata già nel primo parziale, chiuso sul 6-2. Due su due dunque per i ragazzi guidati da Paolo Malara, che hanno avuto in Giordano (5 gol) e Russo (4) due tiratori formidabili. E così, dopo il successo nella gara d'esordio, i biancazzurri concedono il bis nella sfida tutta pescarese, di scena ad Avezzano per la chiusura del centro sportivo Le Naiadi (curiosità: anche il derby pescarese di B della pallacanestro si è disputato fuori città, ad Orsogna). E sabato prossimo si torna ancora ad Avezzano, stavolta in versione casalinga contro il CC Lazio.

Pescara avanti con la doppietta di Giordano e il gol di Russo. Accorcia il Club con Rocila e De Ioris, poi gol di De Luca, Giordano e Russo. Nel secondo parziale le reti sono di De Ioris, Cerasoli e Giordano. Dopo la pausa segnano due volte Russo, Giordano, De Vincentiis e Fredducci, a cui il Club risponde parzialmente con De Ioris e la doppietta di Bongini. Nell'ultimo tempo allunga il Pescara con le marcature di Fredducci, Cunko, De Vincentiis e i giovani Di Febbro e D'incecco. Per il Club l'unica marcatura è di Bongini.

“Sono contento per le cinque reti, ma soprattutto per la prestazione della squadra” dice a fine partita il capitano del Pescara N e PN Davide Giordano. “Rispetto alla prima partita abbiamo giocato da vera squadra. I ragazzi in vasca ci hanno messo l'anima e se ho fatto 5 gol è soprattutto grazie a loro”. E ancora: “Giocando insieme i meccanismi migliorano e questo si vede. Ora testa alla prossima con la Lazio”.





Il tabellino:

Pescara N e PN - Club Aquatico 7-18

PARZIALI: 2-6, 1-2, 3-5, 1-5

CLUB AQUATICO: Angelucci, Rocila (1), Mazza Terrenzio, De Ioris (3), Farina, Prosperi, Cantò, Guerzoni, Di Fonzo, Caronna, Bongini (3), Buccione, Gagliardi.

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, De Vincentiis (3), Fredducci (2), De Luca, Cunko (1), Castagna D., Giordano (5), Russo (4), Dell'Elce, D'Incecco (1), Cerasoli (1), Di Febbo (1), Brandoni, Castagna M.