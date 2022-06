Beach Soccer, oggi ultimo giorno di gare all'Arena di Pescara

La spiaggia della Nave di Cascella come Copacabana, è questa l’atmosfera che si respira sulla spiaggia nel centro nevralgico di Pescara, location in cui le nove squadre della Poule Promozione hanno dato spettacolo nella 2a giornata della 1a tappa del campionato italiano di beach soccer targato Figc-LND.

Colpi e giochi di prestigio dei beachers hanno infiammato il pubblico pescarese. A comandare è il Genova, vittorioso al fotofinish su una gagliarda Naxos, che si è dovuta arrendere solo all’ultimo istante. Grande rimonta della giovane Ecosistem Lamezia, che riesce ad avere ragione del Cagliari attrezzato. Esordio con il botto per il Chiavari che, in un minuto, tra il 10’ e l’11’ dell’ultima frazione, ribalta il risultato vincendo per 3-2. Sfortunato ancora una volta un buon Bologna che deve incassare il secondo ko dopo aver condotto il match a lungo. Bene Milano, che ha assorbito la sconfitta con Cagliari ed ha battuto l’Icierre Lamezia per 7-3 al termine di una gara ricca di gol di pregevole fattura.

3a Giornata, domenica 5 giugno: programma e orari delle gare

10.30 SEATRAM CHIAVARI vs CAGLIARI (diretta su LND elevensports.com)

14.45 ECOSISTEM LAMEZIA vs CITTA’ DI MILANO

16.00 GENOVA vs BOLOGNA (diretta su LND elevensports.com)

17.15 ICIERRE LAMEZIA vs VASTESE