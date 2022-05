Lo spettacolo del beach soccer in arrivo a Pescara

Solo due settimane ed il calcio spettacolare del Beach Soccer tornerà sulla costa abruzzese ad incantare gli spettatori della Beach Arena, una super struttura che sarà allestita, per l’occasione, nello spazio di spiaggia davanti la Nave di Cascella dal 2 al 5 giugno al centro di Pescara per ospitare la Finale di Supercoppa e, a seguire, la Prima Tappa del Campionato di Serie A di Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti. L’appuntamento torna nella città dopo ben 12 anni. Concentrazione, gioco veloce, acrobazie, sforbiciate, rovesciate, grandi parate, goal spettacolari, musica ed animazione: questo e tanto altro è il mondo del Beach Soccer.

La Finale di Supercoppa di Lega sarà la prima sfida in programma e si terrà nella cittadina abruzzese il 2 giugno con inizio alle ore 18. A contendersela saranno il Pisa Beach Soccer ed il Catania Beach Soccer. La Squadra siciliana potrebbe bissare e vincere il trofeo per il secondo anno consecutivo, nella sua bacheca ci sono già cinque Supercoppe, mentre questa sarà la prima finale per il Pisa BS.

Grande soddisfazione da parte del Dipartimento Beach Soccer LND, che torna a Pescara per l’organizzazione di una tappa dopo molti anni, “Ringraziamo il Comitato Regionale Abruzzo per il grande lavoro che sta svolgendo, a dimostrazione della grande sinergia che si è creata a livello nazionale con il Comitato stesso - afferma il coordinatore nazionale BS Roberto Desini -. A Pescara assegneremo il primo titolo della stagione con una Supercoppa che si preannuncia di altissimo livello tecnico, visto che si affronteranno due tra le migliori Squadre del Campionato di Serie A. Il Catania, infatti, lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia mentre il Pisa ha trionfato in campionato. Non sarà da meno la location, in quanto la Beach Arena sarà situata nei pressi della Nave di Cascella, in pieno centro a Pescara. Una location suggestiva che siamo sicuri attirerà tante persone sugli spalti e non solo”.

"Stiamo lavorando intensamente e a stretto contatto con il Dipartimento Beach Soccer e con l’appoggio fondamentale della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara, per realizzare un evento sportivo che contribuisca a richiamare l'attenzione su questa disciplina spettacolare - dichiara Flavia Antonacci, la responsabile regionale di Beach Soccer - . Da qui partiremo presto con i nostri Campionati regionali sfruttando i magnifici arenili della costa abruzzese".