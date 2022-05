Stand up paddle, due giorni in città con la “Beach Race Pescara 2022”

Appuntamento il 21 maggio nel porto turistico e il 22 maggio alla Madonnina del Porto con la “Beach Race Pescara 2022”, gara di stand up paddle che torna in città dopo il grande successo dello scorso anno. L'evento, organizzato dalla Sup Center Pescara, vede anche il sostegno del Comune, in particolar modo dell’assessorato al turismo e grandi eventi e dell’assessorato dello sport.

Saranno numerosi i partecipanti alla manifestazione, che rappresenta la quarta tappa del circuito italiano Sup Race di Federazione Italiana Canoa Kayak. Lo stand up paddle è uno sport antichissimo, variante del surf, e sta prendendo il sopravvento in tutto il mondo: è una disciplina degli sport acquatici in cui, stando in piedi su una tavola, si utilizza una pagaia per la propulsione. Alla Beach Race Pescara 2022, cui prenderanno parte atleti da tutta Italia, si unisce l’attenzione alla problematica ambientale che riguarda l’impatto della plastica, essendo l’evento totalmente plastic free.

Paddler, sportivi, appassionati di water sports e amanti del mare vi aspettano dunque per dare vita a una gara aperta a tutti: agonisti, amatoriali e bambini. È sufficiente visitare il sito Internet www.circuitoitalianosuprace.com o seguire i canali della Beach Race Pescara 2022 per poter scaricare il bando gara ed accedere al modulo di iscrizione.