Vela, l'imbarcazione pescarese Catalinas vince la Cerasuolo d'Abruzzo Cup 2023

È l'imbarcazione "Catalinas" di Pescara a vincere il trofeo della Cerasuolo d'Abruzzo Cup 2023.

La seconda edizione della manifestazione velistica organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018 si è chiusa con il classico brindisi rosé.

L'evento è stato proposto in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e ha avuto il patrocinio dal Comune di Pescara.

Più di quaranta le imbarcazioni d'altura e minialtura in gara per un totale di circa 320 persone d'equipaggio a bordo che hanno partecipato a incontri a base di Cerasuolo a terra ma soprattutto che si sono sfidate in mare in due regate, sabato e domenica, partendo dal porto turistico Marina di Pescara, dove è stato allestito il “Villaggio Cerasuolo”, per dirigersi il primo giorno verso sud fino a Ortona e il secondo verso nord al confine con Montesilvano. Regate molto tecniche dove ha avuto la meglio la capacità tecnica di affrontare un mare formato e vento tra i 14 e i 20 nodi che hanno reso difficili soprattutto le manovre tra le boe.

Vince Trofeo Challenger Cerasuolo d'Abruzzo Cup 2023, “Catalinas” del Circolo Nautico Pescara 2018 dell'armatore Stefano Di Properzio che ha avuto la meglio su tutti Overall, ossia in tempo compensato, conquistando anche il primo premio della categoria A. Mentre il trofeo Autoepi Cerasuolo d'Abruzzo Cup è andato a “Mgs” (Cnp2018) dell'armatore Alessandro Pavone nonché presidente del Circolo Nautico Pescara che ha vinto in tempo reale, giungendo al secondo posto nella categoria A, con a bordo gran parte dell'equipaggio di “Celeste 2”, vincitrice della prima edizione della veleggiata lo scorso anno.

Nella categoria A dopo “Catalinas” si è piazzata “Mgs” mentre terza è arrivata “Piacere 2” (Cnp2018) dell'armatore Luciano Leone. Nella categoria B prima “Strega 2” (Cnp2018) di Alessandro Simionato, seguita da “Maeree” (Circolo Nautico Sanbenettese) dell'armatore Fabio Sciarra e da “Almalibre” (Circolo Nautico Migliori di Giulianova) di Marco Deluca. In categoria C primo premio per “Giorgia” (Circolo Nautico Sanbenettese) di Iacopo Mozzoni, secondo per “Cecilia” (Circolo Velico La Scuffia) di Massimo Cerimele e terzo “Mascé” (Cv La Scuffia) di Roberto Di Nisio. Nella categoria Minialtura, che ha esordito quest'anno per la prima volta nella Cerasuolo Cup, primo premio a “Movida Junior” (Cv La Scuffia) di Pierpaolo Petrelli seguito da “Gattamatta” (Cv La Scuffia) di Antonio D'Incecco.

Prossimo appuntamento velico del Circolo dal 7 al 9 luglio la mitica regata lunga Pescara-Tremiti.