La pescarese Asja Varani medaglia d'oro agli Europei di pattinaggio nella 500 metri sprint donne

La campionessa pescarese di pattinaggio Asja Varani grande protagonista agli Europei di corsa.

La Varani, come riferisce l'AdnKronos, ha infatti centrato il titolo nella 500 metri sprint donne.

La campionessa mondiale domina la prova veloce, conducendo la gara sin dall’inizio e non lasciando spazio alle avversarie di Francia e Belgio.

Contentissima la pescarese che dopo la prova ha voluto ringraziare lo staff azzurro e i compagni di squadra in questa straordinaria competizione delle Fiandre.

Altro oro continentale per il team Italia e, questa volta, è la pluricampionessa europea e mondiale, Francesca Lollobrigida a centrarlo nella 5000 m punti senior femminile. L’atleta dell’Aeronautica Militare sfodera una presentazione da vera fuoriclasse e si impone in una gara tostissima e tirata dal primo all’ultimo giro. Grande la soddisfazione della Lollo: “Non era scontato conquistare il titolo dopo 5 anni lontana dalle gare internazionali - ha sottolineato - Volevo vincere a tutti i costi, perché potrebbe essere il mio ultimo Europeo”. Risultato che acquisisce ancora più importanza per la squadra italiana, grazie al lavoro di team delle altre due atlete in gara, Edda Paluzzi e Irene Paganelli.

Sono ancora Paola Sofia Chiumiento e Giorgio Ghisio Erba a portare a casa le altre due medaglie d’oro di giornata. I due italiani si stanno confermando, qui in Belgio, come i migliori interpreti della categoria. Entrambi non hanno lasciato nulla agli avversari, centrando i titoli continentali, individuali e di squadra, in tutte le gare a cui hanno preso parte. Nella prova di ieri, della 500 m sprint allievi, è sempre e comunque Paola Sofia Chiumiento a trionfare, chiudendo davanti alle due francesi. Nella gara lunga a punti, sulla distanza dei 5000 metri è Giorgio Ghisio Erba a imporsi sugli avversari di Francia e Spagna.