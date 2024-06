Asia Fedele è la nuova stellina della ritmica: è la più giovane tra le 8 convocate per un collegiale delle migliori d'Italia

E' abruzzese l'astro anscente della ritmica italiana, tanto da esser realmente già denominata tra gli addetti ai lavori "nuova stellina della ritmica". Cresce e fa passi da gigante la pescarese Asia Fedele, giovanissima tesserata per la società Armonia D'Abruzzo Chieti, allenata dalla Dtr Germana Germani, che è stata convocata per un collegiale delle migliori otto ginnaste individualiste italiane che si terrà dal 29 giugno al 10 luglio presso l'Accademia Nazionale di Desio sotto la guida della Resp. Sq. Naz. lndividualiste Elena Aliprandi. "E' un grande orgoglio per il nostro Comitato e per tutta la ginnastica ritmica abruzzese", fanno sapere i vertici regionali della disciplina. In questo collegiale ci sono anche le due ginnaste che rappresentano l'Italia alle Olimpiadi di Parigi, ovvero

Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, e tutto il meglio che la ritmica può offrire: atlete della squadra nazionale che ogni anno fanno competizioni europee, Mondiali e Word Cup. Asia è alla prima convocazione ad altissimo livello ed è la più giovne del lotto. A fine 2023, il sito ufficiale della Federazione, parlava di lei (e di altre 2 nuove gemme della disciplina) così dopo quanto fatto a Cluj Napoca: "Nella cittadina della Transilvania si sono affacciati altri tre talenti individuali: Chiara Puosi al cerchio, Asia Fedele alla palla e Sasha Mukhina alle clavette. Tre profili interessanti che meritano altre chance, dopo un cammino di maturazione troppo breve, cominciato all’Andalucia Cup di Marbella e finito alla Pharaoh’s Cup in Egitto".

Giovanissima, ma già con una bacheca importante. Asia è infatti arrivata nona ai Mondiali Juniores dello scorso anno a Cluji, prima al Comegym di Rimini dicembre 2023 "Giochi del Mediterraneo della ginnastica", ha centrato un terzo posto alla Pharaon's Cup del Cairo ed è campionessa italiana 2023 di categoria junior 3. Fa inoltre parte del Team Italia e del Rog " Road Olimpic game, oltre che della squadra di serie A dell'Armonia d'Abruzzo. La strada per lei è ancora lunga, ma talento ed età sono dalla sua parte. E Los Angeles 2028 non è poi così distante...