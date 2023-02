Asia Colonna, la stella pescarese della pesistica sogna i prossimi Giochi Olimpici

Convocazione Permanente al Centro di Preparazione Olimpica per Asia Colonna. La talentuosa pesista entra nell'elite dei migliori atleti d’Italia e ora sogna un posto ai Giochi olimpici di Parigi del prossimo anno. Domani, sabato 4 febbraio, l’atleta pescarese, classe 2008, militante nella Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Pescara (settore Pesistica), categoria 45 kg, si dovrà presentare ai cancelli del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma. Per la giovanissima Asia sta iniziando una nuova avventura nell’élite della pesistica, in seno alla Fipe. Un’opportunità straordinaria, conquistata insieme ad un susseguirsi di vittorie: Asia Colonna è stata Campionessa italiana under 13 categoria 40kg, Detentrice del record italiano under 13 categoria 40kg, Campionessa italiana under 15 categoria 40kg nel 2021, mentre nello scorso 2022 si è classificata Argento Nazionale ai Campionati Italiani Under 15 ed in quelli Under 17, sempre nella categoria 45 kg, curata in questo esplosivo percorso di successi da Marco Di Marzio, Responsabile Tecnico Fiamme Oro Giovanili di Pescara.

"Un talento da crescere, da curare, da tutelare, un gioiello che ha iniziato a brillare nella sezione giovanile delle FFOO di Pescara e che ad oggi è considerata ai massimi livelli nazionali", recita la nota pubblicata dal Coni Abruzzo sui social.