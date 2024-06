Un vero trionfo per l’Asd Sezione Ginnastica Pescarese ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica [FOTO]

Una settimana assai impegnativa e molto importante si è conclusa nel migliore dei modi per l'Asd Sezione Ginnastica Pescarese, sodalizio attivo in Abruzzo da 60 anni e leader nella propria disciplina. L'associazione sportiva dannunziana ha particolarmente brillato ai Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica organizzati dall'ente di promozione Csen in quel di Cesenatico, presso l'Accademia Acrobatica dal 24 maggio al 2 giugno. L'accesso degli atleti alla kermesse tricolore è avvenuto in base alle classifiche regionali, che hanno confermato l'Asd Sezione Ginnastica Pescarese come gruppo d'avanguardia. A livello abruzzese sono state tante e grandi le soddisfazioni ottenute grazie a risultati eccellenti, che hanno visto tutti gli atleti salire sui gradini del podio. "I risultati ottenuti testimoniano l'impegno, la dedizione e la passione dei nostri ginnasti e dello staff tecnico che li ha supportati durante tutto l'anno", fa sapere in una nota 'Asd Sezione Ginnastica Pescarese .In particolare i successi centrati rendono onore a quanto realizzato dal presidente Bassani Giuseppe e dalla responsabile tecnica Bassani Elena ."Un ringraziamento speciale va a tutti i membri dell'associazione, agli allenatori, ai genitori e a tutti coloro che hanno contribuito a questi straordinari successi", si chiude la nota.

Ecco nel dettaglio i risultati del Campionato Nazionale Csen:

Categoria Maschile, Senior, Secondo Livello ( il più alto del campionato)

- Simone De Luca anno 2009 Campione nazionale

- Matteo De Luca anno 2007 Vicecampione nazionale, secondo posto

Categoria allievi 1^ livello

Edoardo Trave 2013 vicempione nazionale al secondo posto con lo stesso punteggio del primo in classifica , secondo per età

Alessandro Proietto quarto classificato

Faieta Giosuè quinto classificato

Categoria master 5^ classificato assoluto lezzerini Giovanni

Campioni nazionali nelle specialità corpo libero e volteggio :

Di Paolo Patrizio, D’Orazio Raffaele, Delle Monache Paride .

Campionato femminile eccellenza secondo livello cat junior

Elena Maragliano 3^ classificata assoluta

Campionato femminile eccellenza promo livello cat junior A

-1^ classificata in Trave Giulia Pezzi

Campionato femminile specialità esordienti

5^ classificata in parallela teti Ludovica