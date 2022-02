Asd Centro Nuoto Cepagatti prima classificata al campionato invernale regionale di categoria

L'Asd Centro Nuoto Cepagatti si è classificata al primo posto nel campionato invernale regionale di categoria in vasca corta, svoltosi a Silvi nei giorni scorsi e organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Nuoto. Decisamente un risultato importante per questa compagine, che è affiliata alle più importanti federazioni sportive nazionali come Coni, Fin, Fitri e Libertas. Al termine delle ottime prestazioni nelle gare delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores individuali e staffette, i giovani del team agonistico cepagattese hanno regalato alla squadra un finale di 852 punti, che l’hanno proiettata in cima alla classifica su ben diciassette società iscritte al campionato della nostra regione.

Intanto sette atleti del Cn Cepagatti hanno staccato già il biglietto per i Criteria Nazionali Giovanili, che sono in programma a Riccione dal 25 al 30 marzo prossimi: si tratta di Caterina D’Agostino, Giulia Diodati, Giulia Taranto, Lorenzo Candeloro, Lorenzo Fuschini, Dario Talone e Marco Varone, ai quali i tecnici puntano ad aggiungere ulteriori nuotatrici e nuotatori che potranno conquistare posizioni importanti nelle gare future. Un ringraziamento particolare, nell'occasione, è stato rivolto dai vertici della società allo staff tecnico, composto da Francesco Pernice, Mattia Trignani, Luca Fasoli e Simone Norscia.

Gli atleti del Centro Nuoto Cepagatti, in attesa di contesti più adatti per la condivisione, per il momento festeggiano il prestigioso traguardo raggiunto continuando a mantenere alta la concentrazione e lavorando assiduamente in vista del prossimo "Meeting di Carnevale", che si terrà durante questo fine settimana nel centro federale di Avezzano, e pensando anche ai Campionati Regionali Assoluti che si svolgeranno alle Naiadi di Pescara il 13 marzo.

Nel frattempo c'è già da rilevare una stagione densa di successi e soddisfazioni per i ragazzi della squadra natatoria di Cepagatti. Il settore agonistico Cnc riunisce circa cento atleti, selezionati dagli istruttori e dai tecnici, e provenienti da tutto l’Abruzzo. L’Asd Centro Nuoto Cepagatti partecipa ai campionati giovanili del circuito nazionale ed internazionale. E non vuole certamente fermarsi qui.