Andrea Italiani vice campione italiano di Karate: arriva la chiamata azzurra

Il giovane Andrea Italiani, 16 anni, da Montesilvano è l'astro nascente del karate italiano che ha fatto brillare la stella dell'Abruzzo agli ultimi campionati italiani di Mariano Comense, in provincia di Como, che si sono conclusi nei giorni scorsi. La cintura nera in gara con gli altri undici giovani brillanti atleti del Team Karate Ortani, che ha iscritti nelle palestre di Silvi, Montesilvano e Giulianova, è arrivata seconda, perdendo solo in finale la possibilità di riportare a casa un oro storico nella categoria Juniores. Ma Andrea Italiani, con il secondo posto, ha staccato il pass per entrare in Nazionale: è arrivata la chiamata Azzurra per partecipare ai prossimi Europei che si terranno in Slovenia ad ottobre. A settembre il primo stage con i colori dell'Italia a Caorle.

Un risultato straordinario, che Andrea Italiani condivide con tutti i suoi colleghi del Team Ortani e con il maestro Walter Ortani e le sue assistenti, uno staff di educatori, portatori di valori importanti, bravissimi nella preparazione sportiva e comportamentale dei ragazzi e nella loro capacità aggregante, con cui portano tanti giovani in palestra, togliendoli dalla strada e dalle cattive abitudini.

Andrea Italiani è nato per il Karate: da quando aveva sei anni pratica questo sporto ed è da anni una brillante cintura nera. Ora la stagione volge al termine, appuntamento a settembre per lo stage Azzurro di Caorle.

Le famiglie dei giovani atleti del Team Ortani sperano che anche il Comune di Montesilvano sia più vicino al mondo del Karate e presto si adoperi per ospitare sul suo territorio un evento di caratura nazionale, che potrebbe essere un altro volano per il turismo sportivo, portando in città centinaia di atleti con le loro famiglie e i loro staff. Finora - lamentano i genitori degli atleti del Team Ortani - l'amministrazione è rimasta sorda alle loro sollecitazioni.