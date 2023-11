Tre ori agli Europei di karate per Andrea Italiani, brilla la stella di Montesilvano

Continua la prepotente ascesa del giovane Andrea Italiani da Montesilvano, vero astro nascente del karate italiano che ha fatto brillare la stella dell'Abruzzo e fatto sventolare il tricolore in cima al podio agli ultimi campionati europei di Novo Mesto, in Slovenia. Ben 3 ori Juniores per lui, nella categoria -75 kg, a testimonianza di una crescita esponenziale delle sue prestazioni che solo qualche mese fa gli erano valse il titolo di vice campione italiano alla rassegna nazionale di Mariano Comense, in provincia di Como.

Andrea prosegue la feconda tradizione del Team Karate Ortani, che cura i propri talenti ed ottiene sempre splendidi risultati con tanti allievi. Italiani è un vero talento, forgiato dal maestro Walter Ortani e dal suo staff di educatori, portatori di valori importanti nella preparazione sportiva e comportamentale dei ragazzi, che si riverberano in gara e nella vita.

Il primo approccio con la Nazionale per Italiani c'è stato in occasione dello stage Azzurro di Caorle, prologo all'avventura continentale brillantemente conclusa. Tre come detto gli ori portati a casa: nel Shobu Sanbon Individuale Juniores -75, nel Shobu Sanbon a Squadra Open e nello Shobu Ippon a Squadra Open. Le prestazioni di Andrea non sono dunque affatto passate inosservate (eufemismo) in una rassegna che ha visto competere 20 Paesi e oltre 1200 concorrenti: terza classificata la squadra di casa, la Slovenia, preceduta sul podio dalla seconda classificata, la Romania, e proprio dagli Azzurri. Il primo posto e dunque campione d'Europa IKU è stata l'Italia, che ha portato nello Stivale tricolore 45 ori, 36 medaglie d'argento e 33 di bronzo.