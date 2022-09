Zitti e Maggi del Club Scherma Pescara vincono la prima prova di qualificazione open assoluti di spada maschile e femminile

Gli atleti Anastasia Zitti e Alessandro del Club Scherma Pescara sono stati protagonisti ad Avezzano nella prima prova di qualificazione open assoluti di spada maschile e femminile.

La squadra pescarese guidata dai maestri Fabio Pascale e Chika Tange, ha preso parte alla competizione con ben 12 atleti.

Il movimento schermistico si fa sempre più sentire, soprattutto al livello regionale.

Nella prova maschile, è ancora una volta il pluricampione Alessandro Maggi a conquistare il primo gradino del podio. L’atleta pescarese conquista la quarta vittoria consecutiva, in ambito regionale. Seguono le ottime prestazioni di Niccolò Ippoliti, che si piazza a un passo dal podio e si qualifica per la prossima gara categoria assoluti; Matteo Bellafante, Valerio Di Pietro, Mario Cerino, Fabio Scivales, Lorenzo Ruggieri e Luca Lauterio.

Nella prova femminile, Anastasia Zitti agguanta facilmente la vittoria, battendo in finale la sua avversaria con un risultato di 15-9. Segnali importanti anche per le atlete debuttanti Olimpia di Francescantonio, Giada Betti e Veronica Martelli.

«Numeri e risultanti che iniziano ad avere un certo peso» dicono dal Club Scherma Pescara, «se si considera il fatto che gli atleti del Club Scherma Pescara non perdono una gara da ottobre 2021. Atleti in costante aumento, che evidenziano il lavoro certosino svolto dai tecnici Pascale e Tange. Il Club Scherma Pescara si candida come società più grande d’Abruzzo in termini di atleti e prestazioni nella specialità della Spada. Seguono le parole del responsabile tecnico Fabio Pascale: «Ancora una vittoria in entrambe le categorie , gruppo in crescita ma che necessita di fare esperienza , dato il gran numero di debuttanti. Bene le qualificazioni raggiunte da Maggi , Ippoliti e Zitti , quest’ultima già qualificata anche per la categoria cadette, in quanto appartenente al gruppo Elitè di spada. Sono orgoglioso dei ragazzi e dell’ambiente che si è creato in sala, un luogo sano dove fare sport e coltivare amicizie, continuiamo a lavorare perché c’è sempre da migliorare».