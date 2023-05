Il libro del pescarese Alessandro Ricci per scoprire in bici la costa abruzzese

Arriva in libreria e online "Mare d’Abruzzo e trabocchi in bicicletta" (Ediciclo), la prima guida che mette a sistema una rete di itinerari ciclabili lungo la costa abruzzese. A firma del giornalista abruzzese Alessandro Ricci. Ecco allora le indicazioni sulle spiagge più belle e nascoste, le riserve naturali, i trabocchi e le aree marine tutelate. “Grazie a questa guida - si legge nelle note di presentazione - si possono intraprendere gite di una giornata oppure cicloviaggi più importanti, unendo varie tappe”.

E quindi, ciclovie e itinerari ciclabili sulla costa abruzzese, tra bellezze e scoperte. Da nord a sud, con il beneficio del viceversa. Sette idee, dai 134 Km sul mare da percorrere in successione o come suggerimento per un giro in giornata, al tracciato urbano nella rete ciclabile pescarese. Aree protette, itinerari che attraversano paesaggi di sabbia, ciottoli e dune, ponti ciclopedonali, stazioni FS d’appoggio. Lo sguardo verso Maiella e Gran Sasso. Per non dire del legno e delle cime che sostengono i Trabocchi di fronte alla forza delle onde: l’Abruzzo dei Parchi nazionali, grazie alla bicicletta, unisce idealmente il cuore verde al blu.

I sette itinerari: da Martinsicuro a Roseto, da Roseto a Marina di Città Sant'Angelo, da Marina di Città Sant'Angelo alla stazione FS di Tollo-Canosa Sannita, Pescara-In bici nella città veloce, dalla stazione FS di Tollo- Canosa Sannita a Ortona-Lido Saraceni, da Ortona-Punta dell'Acquabella a Vasto-Punta Aderci-Punta Penna, da Vasto-Punta Penna a San Salvo Marina.

Alessandro Ricci (Pescara, 1974) giornalista freelance. Ha curato e cura l’ufficio stampa per enti pubblici e privati, in particolar modo nel settore turismo, a livello locale e nazionale. È tra i primi accompagnatori cicloturistici con qualifica riconosciuta dalla Regione Abruzzo e come tale lavora, specie su e giù per la costa. È autore di diverse guide e articoli sul cicloturismo in Abruzzo. Ciclista urbano, cicloturista, cura il progetto Borracce di poesia.