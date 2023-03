Il giovane Alberto Barattucci si impone a Bari nel Challenge di Subbuteo

La Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes, squadra di Cepagatti, ha ben figurato a Bari ieri (5 marzo) in occasione del torneo di subbuteo Challenge Fisct Puglia. Paolo Di Michelangelo, Massimiliano Barattucci e Marco Giampaola hanno giocato il torneo challenge adulti mentre, tra gli under, i fratelli Giampaola hanno iniziato pian piano a prendere confidenza con il gioco e Alberto Barattucci è riuscito a vincere l'under 12 mettendosi alla prova anche contro degli under 16.

Ves Gentes ha voluto inviare a Bari alcuni atleti alla prima esperienza: "È stata la loro prima uscita, e il bilancio è decisamente positivo - afferma il presidente Antonio D'Annibale - Se son rose, fioriranno. Per il momento godiamoci questa bella esperienza e la vittoria di Alberto".

Ecco i risultati degli under di Ves Gentes: Damiano Giampaola-Alberto Barattucci 0-1; Davide Di Giosa U16-Jacopo Giampaola 0-1; Nicolò Colossi U16-Alberto Barattucci 4-0; Jacopo Giampaola-Damiano Giampaola 3-0; Alberto Barattucci-M. Ferrucci U16 1-0; Jacopo Giampaola-Nicolo Colossi U16 1-5; Davide Di Giosa U16-Damiano Giampaola 3-0; Jacopo Giampaola-Barattucci Alberto 0-3; Damiano Giampaola-M. Ferrucci U16 0-3.