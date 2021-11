Alle Naiadi l'Adriatic Cup 2021 di pallanuoto [FOTO]

In arrivo alle Naiadi una grande manifestazione di pallanuoto che non si limita a un fine settimana, ma coinvolgerà diverse centinaia di ragazzi per l'intero mese di novembre. Siamo alla seconda edizione dell'Adriatic Cup 2021, manifestazione organizzata dal Club Aquatico. Un unico torneo che per la seconda volta (la prima edizione si era tenuta precedentemente alla pandemia) mette a confronto l'intero panorama giovanile delle scuole di pallanuoto, creando una competizione che in tre weekend differenti vedrà impegnate tre categorie.

L'obiettivo? Stabilire la miglior scuola giovanile 2021 di pallanuoto. Il primo weekend è andato in archivio: in acqua sono andati gli Under 18, cioè i più grandi. Si è imposta la squadra pugliese Mediterraneo Taranto, che in finale ha sconfitto i laziali dell'Aquademia Velletri (10-9). Finale 3/4 posto: Villa Aurelia - RN Roma Vis Nova 9-7. Finale 5/6 posto: Club Aquatico Pescara - Swim Action Montesilvano: 10-5. Finale 7/8 posto: Pallanuoto Jesina - Roma 2020: 10-9

Miglior giocatore è stato nominato Andrea Romanazzi del Mediterraneo Taranto, premiato da Paolo Bocchia, coach della prima squadra del Club Aquatico. Nel prossimo weekend toccherà alla categoria Under 16. Dal 26 al 28 novembre sarà, invece, la volta degli Under 14.