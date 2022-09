Abruzzo Rally Raid, mototurismo da Pescara sulle strade d'Abruzzo

Il moto turismo non competitivo è una delle migliori espressioni dello spirito sportivo con finalità di socializzazione e di promozione del territorio. Per questo l’amministrazione comunale di Pescara, e in particolare l’assessorato comunale allo sport, ha voluto patrocinare e sostenere la manifestazione “Abruzzo Rally Raid”, che avrà la sede di ritrovo dei partecipanti in piazza della Rinascita nelle giornate del 16, 17 e 18 settembre.

Il percorso interessato è di circa 500 chilometri. L’evento è promosso dalla Mototurismo Abruzzo Asd.