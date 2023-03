A Cepagatti un tuffo per l'autismo con l'abbracciata collettiva in piscina

Sabato 1° e domenica 2 aprile, in occasione della giornata mondiale dell'autismo, torna l'abbracciata collettiva, manifestazione nazionale promossa dalla Terapia Multisistemica in Acqua - Metodo Caputo Ippolito con lo scopo di sensibilizzare il contesto sociale all'autismo. Si potrà partecipare nuotando, galleggiando o semplicemente stando in corsia per un minimo di 15 minuti con i bambini e i ragazzi che svolgono durante l'anno la Tma Metodo Caputo Ippolito, donando un piccolo contributo.

I proventi saranno devoluti alle famiglie dei bambini e dei ragazzi autistici per contribuire alla loro assistenza e allo svolgimento delle terapie. Le sedi della manifestazione sono in tutta Italia. In Abruzzo l'evento si svolgerà nella piscina Centro Nuoto a Cepagatti. Per informazioni, indirizzo e-mail gianmarco.augenti@terapiamultisistemica.it.