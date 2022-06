Pescara Pallanuoto, missione compiuta: è primo in classifica

Missione compiuta per il Pescara Pallanuoto, che a Le Naiadi batte per 16-7 la Cesport nell’ultima giornata del girone 3 del campionato di serie B, conquistando il primo posto in classifica. Un successo mai messo in discussione, arrivato al termine di una partita iniziata con oltre 20 minuti di ritardo per un imprevisto alla squadra ospite, metabolizzati senza troppi sforzi dai biancazzurri. Una piccola impresa quella costruita partita dopo partita dal Delfino, che prima ha messo in ghiaccio la salvezza e poi ha capito di potersela giocare, tanto da scalare la classifica settimana dopo settimana. Adesso sulla strada che porta in A2 c’è l’Acese, squadra siciliana, attesa per gara-1 sabato prossimo a Pescara. Una sfida al meglio delle tre partite, con il fattore campo dalla parte dei biancazzurri.

Dopo il gol di Corcione segnano tre volte Di Fulvio, De Vincentiis e Micheletti. Giordano e due gol di Di Fulvio caratterizzano il secondo parziale, con in mezzo la rete ospite di Minervino. Cerasoli, De Vincentiis e De Luca allungano, la doppietta di Femiano e Di Peso vale la replica della Cesport, poi ancora Giordano e Femiano. Nell’ultimo tempo ancora due reti di Di Fulvio, De Vincentiis e Cerasoli, a cui risponde il gol di Perrotta.

“Un primo posto meritato” dice mister Franco Di Fulvio al termine. “Siamo stati più bravi di una squadra più forte come Ischia. Abbiamo fatto risultato con tutti, strappando con il cuore il punto all’Ischia, che nelle due gare ha dimostrato di avere qualcosa in più di noi. Nonostante il ritardo, oggi i ragazzi sono rimasti concentrati, come sempre hanno fatto durante tutto l’anno. Adesso ci giochiamo la nostra partita contro l’Acese, convinto che questo gruppo darà il massimo per raggiungere l’obiettivo”.

Il tabellino

PESCARA PALLANUOTO: Prosperi, Mancini, Castagna, Di Fulvio (7), De Luca (1), Di Cecco, Giordano (2), Cerasoli (2), Micheletti (1), De Vincentiis (3), Pelliccione, Ferragatti, Morretti. All. Di Fulvio

CESPORT ITALIA: Torti, Printsios, Di Peso (1), Perrotta (1), Bouchè, Esposito, Corcione (1), Pasquariello, Femiano (3), Minervino (1), Capitella. All. Gagliotta