Ciclismo, anche la Nazionale ucraina a Cepegatti per la gara in ricordo di Santuccione

Trecentocinquanta giovani promesse del ciclismo in strada a Pasquetta a Cepagatti per la 6a edizione della "Corsa del Dottor Carlo", gara che ricorda il noto medico sportivo Carlo Santuccione, originario della cittadina pescarese e grande appassionato delle due ruote. Categorie juniores, esordienti e allievi in gara, provenienti da ogni angolo d’Italia. Presente la Nazionale giovanile ucraina, ospite del comitato organizzatore e grande protagonista sul circuito.

La gara

Esordienti in gara promiscua tra i ragazzi di primo e secondo anno che hanno compiuto cinque giri di 5 chilometri cadauno attorno Cepagatti. Dopo i brevissimi tentativi di Pietro Cermenati (Pedale Senaghese), Ryan Zaccone (Pedale Senaghese), Teo Lancioni (Pedale Chiaravallese), Gabriele Andrea Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum) e Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese), il gruppo dei migliori si è leggermente sgranato in salita verso l’arrivo dove lo zampino vincente è stato quello del pugliese Raffaele Cascione (Andria Bike) davanti al marchigiano Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese) e al laziale Brian Paris (Team Coratti), leggermente defilata l’allieva Elena De Laurentiis (Acd Guarenna) che si è attestata in 17.ma posizione.

Dieci i giri corti sul medesimo circuito per gli allievi. Tentativi senza scampo per Simone Sasso (Pedale Chiaravallese), Simone Melfi (Pedale Azzurro Rinascita), Mattia Balestra (Pedale Rossoblu Picenum), Mirco De Angelis (Pedale Chiaravallese), Matteo Tullio (Pedale Teate) e Santiago Ferraro (Team Coratti). Ma per la volata finale a rivelarsi fra i maggiori protagonisti ancora un corridore marchigiano: Alex Cecconi (Pedale Chiaravallese) ha sfruttato il finale di percorso in pendenza per non farsi superare dal laziale Gabriele Savioli (Piesse Cycling Team), terzo il romagnolo Giacomo Casadio (Pedale Azzurro Rinascita) e quarto posto per il campione regionale FCI Abruzzo Nicolò Pizzi (Maniga Cycling Team).

Le attenzioni erano puntate maggiormente sulla corsa juniores disputata sul percorso tradizionale tra Cepagatti e Villareia con 9 giri di 11,6 chilometri cadauno: tra i partecipanti gli atleti della nazionale Ucraina diretti da Sergiy Grechin, da poco più di un mese alloggiati nel Progetto Case di Roio alle porte di L’Aquila. Tutta la nazionale ucraina presente alla Corsa del Dottor Carlo è stata premiata prima della partenza da una rappresentanza del comitato organizzatore e dal presidente del comitato regionale FCI Abruzzo Mauro Marrone per diffondere un messaggio di pace e solidarietà, oltre all’abbraccio collettivo di tutto il pubblico di Cepagatti verso questi ragazzi lontani dalle proprie famiglie che stanno vivendo le atrocità di questa guerra scatenata dalla Russia.

Talenti ucraini

E proprio i ragazzi ucraini si sono imposti all’attenzione generale strappando applausi palesando tutta la loro combattività con Vladyslav Kovthunenko nei primi giri e successivamente con Semen Simon, autore di una fuga in compagnia di Valerio Pavia (Team Coratti) e Sergio Giaffreda (Autozai Petrucci Contri). Su di loro è riuscito a riportarsi tutto solo con un’azione di prepotenza il contrattaccante Luke Andrew Tuckuwell (Team Bike Terenzi). Il corridore australiano, da pochi giorni in Italia e al debutto in assoluto con la compagine laziale-pugliese di patron Claudio Terenzi, ha scompigliato le carte producendosi negli ultimi chilometri nell’assolo vincente. Costretto alla resa e al secondo posto dopo una leadership virtuale al penultimo giro il veneto Giaffreda. Dietro il gruppo inseguitore oltre a riassorbire gli altri due fuggitivi ha disputato la volata con Yevheni Spashchenko della Nazionale Ucraina che ha soffiato il terzo posto all’abruzzese Angelo D’Orazio (Vini Fantini Sportur Freebike), ottavo posto per il campione regionale FCI Abruzzo Federico Di Mauro (Gulp Pool Val Vibrata).