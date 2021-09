All'ecospiaggia arriva il triathlon solidale con la tappa di “Più giri. Più vivi”

Dalle 17 alle 21 di oggi venerdì 10 settembre Pescara ospiterà una delle 50 tappe del primo Giro d’Italia solidale “Più giri più vivi”, partito il 27 luglio dal lago di Avigliana, per concludersi il 20 settembre sempre ad Avignana. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, aggiungendo che la tappa si terrà all'ecospiaggia Dune in viale Riviera 34.

Durante l'appuntamento, saranno illustrati i mezzi d'ausilio per il triathlon e le discipline sportive collegate ovvero nuoto, ciclismo e podismo oltre ad una dimostrazione di allenamento del metodo "più sport". Ogni disciplina durerà un'ora con nuoto libero o con un canotto da acque libere, ciclismo con biciclette tandem a pedalata assistita per coinvolgere bambini e persone speciali a diventare nuovi motivatori nel ciclismo e paralimpici; carrozzina da podismo per persone in carrozzina o amputate spinta su tratti chiusi al traffico; triciclo da podismo per persone con sclerosi multipla, parkinson, amputati, obesi, anziani, cordino per accompagnare ciechi nella corsa.

"Lo sport è uno strumento potente ai fini della promozione dell’eguaglianza e dell’inclusione soprattutto nei confronti delle persone con disabilità. Per rendere realizzabili questi enunciati occorre operare un concreto cambiamento culturale, per abbattere non solo le barriere architettoniche ma, anche e soprattutto le barriere mentali, che purtroppo aleggiano nella vita quotidiana."