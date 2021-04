Nuoto: Club Aquatico Pescara, Alessia Della Torre è campionessa regionale

Grande soddisfazione per il team sportivo pescarese, che in un post Facebook ha scritto: "7 ragazzi su 9 hanno migliorato ancora i loro record personali in un clima competitivo ma al contempo gioioso"

Nuovo trionfo per la diciottenne Alessia Della Torre, nuotatrice del Club Acquatico Pescara. Come riporta Spoltore Notizie, la giovane atleta ha conquistato i campionati regionali invernali di categoria laureandosi campionessa regionale sia nei 200 che nei 400 stile libero. Tra l’altro Alessia ha vinto anche la staffetta 4×200 stile libero insieme alle compagne di squadra Beatrice Budano, Erica Sambrotta e Giada Di Pietro.

Grande soddisfazione per il team sportivo pescarese, che in un post Facebook ha scritto: “Ben sette ragazzi su nove hanno migliorato ancora i loro record personali in un clima competitivo ma al contempo gioioso. Adesso giusto un po’ di riposo e poi si riparte più motivati che mai per la second parte della stagione in vasca lunga”.