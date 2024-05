Plizzari: "Zeman mi ha dato tanto, Pescara città fantastica. E amo il mare e gli arrosticini"

Alessandro Plizzari, estremo difensore del Pescara Calcio cresciuto nel Milan, si è rivelato il milglior portiere di tutta la Serie C. Determinante per il Delfino, si è reso artefice di una regular season coi fiocchi nonostante il cammino altalenante del suo Delfino. Ed è già un uomo mercato, dato che squadre di categoria superiori già strizzano l'occhio e le sirene cadette cantano al suo indirizzo. Trattenerlo in riva all'Adriatico non sarà facile ma proprio con il biancazzurro addosso si è rilanciato dopo qualche sqtagione difficile. E' ancora giovane, anche se gioca già da parecchi anni e sembra un veterano.

Il portiere, classe 2000, ha difeso i pali degli abruzzesi in tutte le 38 le gare del girone B della Serie C NOW collezionando oltre tremilaminuti in campo. E qualche tempo fa del suo contributo alla causa Pescara del suo passato e delle sue ambizioni si è parlato ad Aperi C, la trasmissione ufficiale della Lega Pro.

“Zeman mi ha lasciato tanto. Mi ha aiutato a comprendere l’importanza della fatica ed è grazie a lui se ho iniziato ad apprezzare tipologie di allenamento che prima non mi piacevano. Tutti noi vogliamo regalargli un grande finale di stagione e faremo del nostro meglio per lui, per i tifosi e per la società. C’è la possibilità di finire bene il campionato e vogliamo arrivare ai playoff nelle migliori condizioni” – così ha esordito in trasmissione l’estremo difensore del Pescara.

Poi, un tuffo nel suo passato: “Devo molto al Milan, è stata la mia seconda famiglia. Lì sono cresciuto a 360 gradi, sia come calciatore che come uomo. Sono stato allenato da due persone fantastiche, due professionisti straordinari, come Nelson Dida e Gigi Ragno. Stando a stretto contatto con campioni del calibro di Dida, Maignan e Tatarusanu ho avuto modo di vivere a pieno una realtà fantastica e molto difficile da raggiungere. Poi è arrivato il momento di staccarmi da quella che considero la mia “casa madre”. È stato complicato, ma avevo bisogno di fare nuove esperienze per creami uno spazio al di fuori del Milan”.

“Stavo rientrando da un infortunio e così chiesi a Dida di svolgere per una settimana i suoi stessi allenamenti. Dopo sette giorni, mi ritrovai con la febbre a 39 per l’eccessivo carico di lavoro. Questo fa capire come sia difficile e faticoso diventare un campione” – ha svelato Plizzari raccontando un aneddoto su quegli anni.

In ultimo, parlando dell’ambiente Pescara e del suo futuro: “Ho degli obiettivi che spero di raggiungere e ad oggi mi auguro di poter cambiare categoria con il Pescara. Qui sto bene, la città è fantastica e amo il mare e gli arrosticini. Non so dove mi vedo nei prossimi anni, ma vivo il calcio di settimana in settimana”.