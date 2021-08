Affidamento in concessione del centro sportivo Colle Breccia, prorogati i termini di partecipazione

Sono stati prorogati i termini di partecipazione alla procedura per la concessione di lavori relativa alla gestione del centro sportivo Colle Breccia, situato in via Luigi Polacchi. Lo ha annunciato l’assessore comunale allo sport, Patrizia Martelli. La decisione, contenuta in una determina dirigenziale, prende spunto dal fatto che la scadenza delle offerte (inizialmente fissata al 9 agosto) risulta coincidente con il periodo in cui le imprese potenzialmente interessate hanno il personale in ferie, e quindi diventa difficoltoso rispondere in maniera appropriata rispetto alla gara.

L’assessore Martelli ha inoltre fatto sapere che l'obiettivo essenziale della proroga è di garantire la sicurezza delle attività dell’amministrazione, quindi la massima partecipazione possibile nel rispetto del principio della parità di trattamento per gli operatori economici. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissatta adesso al 10 settembre, con la prima seduta per l’apertura dei plichi di offerta che si terrà il 14 settembre.