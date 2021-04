Acqua & Sapone in campo per la vetta, c'è il recupero di campionato contro Pesaro

L'Acqua & Sapone torna in campo per provare a prendersi la vetta: stasera alle ore 20 al Palarigopiano, infatti, c'è il recupero della penultima giornata di campionato contro l’Italservice Pesaro, fresca vincitrice della Coppa Italia. I marchigiani sono primi in classifica con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, che dunque dovranno cercare di vincere per raggiungere gli avversari e agganciarli in testa.

Scarpitti dovrà fare a meno di Calderolli, squalificato. Mammarella, intanto, è alle prese con gli ultimi giorni di recupero prima del rientro ufficiale in gruppo. Diretta tv su Rete8 Sport, oltre che in streaming sul canale YouTube di Rete8 e sulla pagina Facebook PmgSport Futsal.