Riparte la 4 Vele Beach Volley Academy, open day il 1° maggio con il campione Franco Bertoli

Riparte la 4 Vele Beach Volley Academy, e lo fa con un open day in programma il 1° maggio alla presenza del campione Franco Bertoli. Il leggendario “Mano di pietra” sarà il mental coach degli atleti della struttura che punta sui giovani e sulla scoperta degli atleti del futuro: «Preparazione fisica, tecnica, tattica sono tutt’oggi il perno della maggior parte della formazione di un allenatore sportivo», ha spiegato. «Io sono fermamente convinto che prima di tutto ci si debba preoccupare dell’allenamento “mentale” dell’atleta, senza la sua totale presenza, partecipazione, motivazione all’obiettivo da raggiungere si sviluppa solo in parte il potenziale fisico, tecnico e tattico dello stesso».

Dopo l’ennesimo titolo italiano giovanile conquistato la scorsa estate, si alza funque il sipario sulla stagione 2023. Ci sono 25 anni da celebrare con tante sorprese: «Vogliamo puntare sulla crescita dei nostri ragazzi non solo dal punto di vista tecnico – dice l'head coach Luigi Alfieri – e per questo abbiamo voluto nel nostro team una figura come quella di Franco Bertoli. Nel corso degli anni abbiamo dimostrato con i risultati di essere in grado di scovare e formare giocatori ad altissimo livello. Adesso l’obiettivo è quello di compiere un ulteriore salto di qualità». Il traguardo non sarà facile da raggiungere perché nel 2022 la 4 Vele Bva ha ottenuto un secondo posto nel campionato italiano assoluto maschile, una vittoria nell’under 18 e un secondo posto nell’under 16.

La prima sfida è rappresentata dalla crescita della nuova coppia maschile, formata da Manuel Alfieri e Davide Dal Molin. L’esperto atleta veneto è dotato di un muro tentacolare che ben si abbina alle capacità tecniche di Manuel Alfieri in difesa. Oltre a loro ci sarà spazio per Claudio Rocco, campione U18 nel 2022 e per gli altri ragazzi che saranno allenati da Gianni Pupi e Alessandro My.

Per iniziare a selezionare i nuovi talenti lunedì 1° maggio si svolgerà, come detto, un open day sui quattro campi della 4 Vele Bva. La mattina sarà dedicata ai ragazzi del mini beach e agli Under delle diverse categorie, mentre nel pomeriggio si sfideranno gli adulti.