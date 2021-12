La 24 ore di nuoto del Club Acquatico fa il record anche in solidarietà: percorsi oltre 500 mila metri

Una nuotata per 24 ore continuative. Agonisti, non agonisti, semplici cittadini: unico obiettivo, la beneficenza. Nel caso specifico, a favore della onlus "La casa di Cristina". Certo, c'è stato anche un pizzico di agonismo non esasperato, perché in fondo è sempre piacevole alla fine confrontarsi con se stessi. Nella precedente edizione erano stati percorsi 320.000 metri (prima del Covid).

In questa, i numeri sono stati ben superiori: hanno partecipato, donando un piccolo contributo solidale, circa 400 utenti, che hanno nuotato complessivamente per (metro più metro meno) 500.000 metri. Alcuni esempi: 11mila metri per Milena Perilli; i fratelli Luca e Marco Biancone hanno nuotato 10.500 metri ciascuno; 8mila metri per la bambina Chiara Di Giovanni e 4800 per Edoardo Angeloni tra i maschietti. Circa 30mila metri, a livello di squadra, per la asd "Pescara open water".

Non è mancata la goliardia, con gli arrosticini cucinati in piena notte. Non è mancato l'aspetto istituzionale, con la visita dei politici Patrizia Martelli e Fabrizio Rapposelli. Ma soprattutto non è mancata la solidarietà: la "Casa di Cristina" onlus è nata nel 2011, oggi ha sede a Montesilvano ed è un centro diurno socio-assistenziale per ragazzi disabili. Si occupa del tempo libero di questi ragazzi, con l'organizzazione di diversi laboratori, formativi, ludici e aggregativi, al fine di rendere la loro quotidianità felice, al pari di tutti gli altri. La manifestazione si è svolta nella piscina provinciale di Pescara, con l'organizzazione del Club Aquatico, in testa il presidente Riccardo Fustinoni e i suoi collaboratori.