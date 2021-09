Il 2000 Calcio Montesilvano si scalda: domani il debutto in Coppa Italia

Davide Antignani pronto al debutto: domani pomeriggio il suo 2000 Calcio Montesilvano partirà in Coppa Italia in casa contro il Pontevomano. Aspettando la prima di campionato, il giovane tecnico teatino punta a partire con il piede giusto e centrare la qualificazione al secondo turno.

“Sarà la quarta partita stagionale, la prima ufficiale, quindi non mi aspetto niente di straordinario. Ma siamo pronti, abbiamo lavorato bene in questo mese e speriamo di riuscire a trasformare in campo tutto quello che abbiamo preparato – ha detto dopo la rifinitura sulla pagina Facebook del club l’ex bomber di Chieti e River – . L’obiettivo numero uno è divertirsi, come dico sempre ai ragazzi. Certo, da domani i risultati contano. La squadra lo sa e ha lavorato bene in settimana per fare bene”.