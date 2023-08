Lazio e Umbria: le località più belle da visitare e gli eventi dell'estate

Per chi rimane in Italia, Lazio e Umbria sono due regioni ricche di posti da visitare e scoprire. Dal Pozzo di San Patrizio a Orvieto fino al Bosco Sacro di Bomarzo, scopriamo insieme le località più belle da visitare e gli eventi estivi imperdibili.

Cosa visitare e cosa fare nel Lazio

La terra del Lazio offre tantissimi luoghi incantevoli, e alcuni anche misteriosi da visitare. Per chi ama i luoghi magici, imperdibile è il Bosco sacro di Bomarzo, più comunemente noto come Parco dei Mostri. Si tratta di un parco naturale risalente al XVI secolo e costituito da tantissime sculture di animali mitologici.



Un altro luogo davvero splendido situato in provincia di Latina sono i Giardini di Ninfa. Si tratta di uno dei giardini privati e oasi naturale più bella e affascinante del nostro Paese, che ti consigliamo di visitare almeno una volta.



Una meta che vale la pena visitare è sicuramente Civita di Bagnoregio, nota anche come la città che muore. Il motivo? Questo piccolo paese è interamente costruito su uno sperone di tufo che si consuma di anno in anno.



Altro paese da conoscere è Tivoli, a due passi da Roma, è l’ideale da visitare per un weekend fuori porta. Questo borgo medievale è sede di diverse ville, Villa Adriana, Villa Gregoriana e Villa d’Este che meritano davvero una visita.

Tra gli altri luoghi da visitare segnaliamo:

Subiaco, borgo medievale molto caratteristico e tappa anche del Cammino di San Benedetto

Castel Gandolfo che affaccia direttamente sul lago omonimo o Lago di Albano

Sperlonga per gli amanti del mare, e quest'anno ha ricevuto anche la Bandiera Blu . Questo caratteristico borgo con le case bianche, viuzze, scalette e archi ti catturerà il cuore

Ariccia

Frascati il centro dei Castelli Romani.

Per quanto riguarda gli eventi, invece, ti consigliamo di consultare il sito della Regione Lazio dove puoi visionare tutto il calendario degli eventi, costantemente aggiornato.

Umbria: cosa fare e cosa visitare

Altra regione che merita di essere visitata quest’estate è senza dubbio l’Umbria. Situata tra Lazio e Marche, è considerata il cuore pulsante e verde dell’Italia dove è possibile ammirare tanta natura in tutta la sua bellezza.

Prima tappa che ti consigliamo è il Lago Trasimeno e le Cascate delle Marmore, un luogo magico che ti lascerà senza parole. Tra i borghi più rinomati segnaliamo:

Assisi e la Basilica di San Francesco

Orvieto con il suo splendido Duomo, Pozzo di San Patrizio e Orvieto sotterranea che con i suoi labirinti di pozzi e gallerie merita una visita guidata.

Gubbio, incastonata tra i monti, e Todi un borgo medievale elegante che sovrasta la valle del Tevere

Norcia nel cuore del Parco dei Monti Sibillini a 2000 metri di altezza; nello specifico, non perdere Castelluccio di Norcia dove tra maggio e luglio puoi ammirare lo spettacolo della natura che fiorisce

lago di Piediluco situato vicino Terni. Qui puoi rilassarti nelle spiagge di Velino, Miralago e Ara Marina, oppure organizzare un giro in battello, in pedalò o cimentarti con il kayak.

sorgenti del Clitunno situate tra Foligno e Spoleto, si tratta di un’oasi naturale dove ammirare lo spettacolo della natura.

