Oggi l’efficienza energetica non è più un’opzione, ma una necessità

L’Unione europea ha parlato e la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici, conosciuta anche come direttiva “case green” pone finalmente sul tavolo una delle questioni più discusse dei nostri tempi: la transizione energetica.

Il passaggio dallo sfruttamento di combustibili fossili a quello di risorse e fonti di energia rinnovabili non è decisamente più considerabile come un’opzione, ma piuttosto deve portare a un cambiamento di prospettiva, che non si può più rimandare e che riguarda tutti: governi, aziende e privati cittadini.

L’Unione europea e i grandi player dell’energia si stanno attivando

A livello più alto, la direttiva europea indica obiettivi precisi a riguardo per tutti gli Stati membri: questi dovranno, infatti, garantire una riduzione di almeno il 16% delle emissioni entro il 2030 e un loro ulteriore abbassamento entro il 2035 fino al 20-22%.

Scendendo di livello, ci sono poi i grandi operatori dell’energia, che stanno tentando di stimolare e agevolare la transizione, cercando di accompagnare aziende e privati in un nuovo mondo più pulito, più responsabile e più vivibile.

Metamer: soluzioni efficaci per case efficienti

Tra i player dell'energia che si sono attivati c’è Metamer, già leader in Abruzzo e Molise nella fornitura di gas e luce. Un’azienda che, sin dal 2020, ha scelto di affidarsi a fonti di energia completamente rinnovabili per soddisfare il mercato delle forniture elettriche.

Parallelamente, l’azienda propone tutta una gamma di soluzioni legate all’efficientamento energetico della propria abitazione, offrendo un servizio completo e personalizzabile sulle specifiche esigenze dell’utente.Vediamo allora, quali soluzioni propone e quali vantaggi ne possono derivare all’utente.

Fotovoltaico

Scegliendo Metamer si potrà sfruttare la fonte energetica rinnovabile per eccellenza, il Sole, con impianti fotovoltaici in grado di abbattere i consumi domestici e le spese in bolletta. L’azienda si occuperà di tutto, dalla consulenza specializzata a sopralluoghi gratuiti, fino alla gestione delle pratiche burocratiche, all’installazione, alla configurazione e al monitoraggio dell’impianto. Il tutto dopo un preventivo gratuito con possibilità di usufruire di rateizzazioni a interessi zero. A queste si aggiunge l’opportunità di usufruire di incentivi fiscali che permettono di recuperare fino al 50% della spesa d’acquisto e d’installazione.

Caldaie e condizionatori

Per questi apparecchi di nuova tecnologia Metamer offre un servizio completo che comprende preventivo e sopralluogo gratuiti e gestione delle pratiche per la detrazione fiscale. Si potrà ottenere, infatti, un incentivo fino al 65% sull’acquisto, e pagamenti rateizzabili a interessi zero.

Pompa di calore

Il vantaggio di questo prodotto è che, prelevando calore esterno a basse temperature, lo trasferisce all’interno. Nel farlo, evita qualsiasi dispersione di consumo, azzera le emissioni e utilizza solo una piccola quantità di energia elettrica. Senza contare che si può optare per modelli che oltre a riscaldare, raffreddano pure, invertendo il processo, sottraendo quindi calore all’interno per rilasciarlo all’esterno.

E-Charging station

Le scelte sostenibili di Metamer non si fermano tra le quattro mura di casa, ma condizionano anche le abitudini su strada. Con le innovative stazioni di ricarica domestiche certificate ABB, comodamente installabili ovunque, si può fare una scelta responsabile e consapevole legata all’e-mobility.

Il contributo di ognuno per un futuro più pulito

Ecco, quindi, che con poche, semplici e oramai ampiamente collaudate soluzioni, ciascuno di noi può realmente dare il proprio contributo non solo a parole, ma con i fatti, alla causa ambientale, ottenendo benefici di ritorno che vanno dal risparmio in bolletta, alla riduzione dei consumi, fino all’abbattimento di emissioni in atmosfera.

Insomma, in un mondo in cui il raggiungimento dell’efficienza energetica è segnato da traguardi chiari e, per il momento, ancora auspicabili e raggiungibili, Metamer è ottimista, perché riesce a prospettare un futuro pulito, tecnologico e soprattutto sostenibile.