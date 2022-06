Tornano i saldi estivi: si parte il 2 Luglio

Riecco finalmente la bella stagione e con lei la voglia di rilassarsi e dedicare tempo a sé stessi e alle proprie passioni; è tempo quindi dei consueti appuntamenti estivi: viaggi, vacanze e... tante promozioni!

Il primo fine settimana di luglio si avvicina e con lui l’inizio dei saldi estivi 2022: ritorna quindi l’opportunità di rinnovare e arricchire il guardaroba, concedendosi lunghe sessioni di shopping a caccia delle occasioni migliori. E dove se non al Centro Commerciale Megalò?

Dal 2 luglio in tutti i negozi della Galleria iniziano i saldi con tantissime promozioni pensate per soddisfare le necessità dei visitatori: dai costumi più alla moda per trascorrere rilassanti giornate al mare, agli accessori perfetti per brillare sotto il sole, passando per i look ideali da sfoggiare con la bella stagione e molto altro ancora.

Complice la ricca offerta merceologica firmata Megalò, con un lungo elenco di marchi glamour, servizi utili e punti vendita esclusivi, i saldi estivi sono un’occasione imperdibile per acquistare prodotti di qualità a prezzi davvero convenienti.

L’appuntamento con i saldi è dal 2 luglio a Megalò in Località Santa Filomena a Chieti Scalo. Per rimanere costantemente informati sugli eventi e sulle promozioni è possibile consultare i canali social Facebook e Instagram e il sito del Centro, sempre aggiornato e ricco di contenuti.