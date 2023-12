Un Natale di sorprese: arriva il regalo che fa la differenza

Durante il periodo natalizio, la ricerca del regalo perfetto può diventare una vera e propria sfida. L'obiettivo di sorprendere i propri cari e gli amici con qualcosa di unico e significativo spesso si traduce in lunghi weekend in giro per i centri commerciali a caccia dell'idea più originale. E a proposito di idee originali, arriva quest'anno il regalo perfetto per chiunque voglia sorprendere, donando qualcosa di particolare e soprattutto utile perchè vale tutto l'anno.

La card che permette di entrare in un esclusivo club

Automobile Club Pescara scende in campo con RegalACI, un'iniziativa che punta a promuovere la scelta di un dono diverso dal solito, prezioso per tutti gli automobilisti.

Recandosi in una Delegazione dell’AC Pescara, si potrà infatti scegliere di regalare una tra le 4 card che rispondono a qualsiasi esigenza di assistenza dell’automobilista. Un regalo che fa entrare in un Club esclusivo e discreto, efficace ed efficiente.

Una lunga serie di servizi: da quelli tradizionali come il soccorso stradale, la tutela legale e l'auto sostitutiva, a quelli più evoluti che vanno dall'assistenza sanitaria (video consulto medico, pediatra e cardiologo compreso) all'intervento a domicilio 24h su 24h per contrattempi e riparazioni (invio di elettricista, idraulico, fabbro e falegname).

Una ricca offerta che spazia dalla "entry level" ACI Club, tessera che garantisce i servizi indispensabili ad ogni automobilista, alla ACI Gold che fornisce a tutta la famiglia il massimo della serenità sia in viaggio che nella quotidianità e su qualsiasi veicolo anche elettrico, compresi biciclette e monopattini, passando per la ACI Sistema che è la perfetta via di mezzo tra le precedenti due.

Per tutti gli appassionati di veicoli storici c'è poi ACI Storico, l'esclusiva card che rappresenta la porta d’ingresso al mondo del motorismo storico e che permette ai possessori di diventare soci ACI e di godere, inoltre, di tutti i vantaggi legati al Club Aci Storico.

Un regalo unico che accontenta tutti

Quattro differenti card per ogni esigenza e necessità che non limitano i propri servizi al campo automobilistico, ma garantiscono moltissimi sconti esclusivi in migliaia di esercizi convenzionati in tutta Italia.

Iniziativa quella di AC Pescara che promette vantaggi non solo a coloro che riceveranno in regalo una card. Un significativo sconto su alcuni tipi di tessera e un regalo da parte dell'automobile club pescarese sono infatti previsti per tutti quelli che decideranno di donare una tessera ai propri amici o parenti.

Il coupon RegalACI è un'idea regalo unica e inaspettata che sarà sicuramente tra le più apprezzate del cenone di Natale e che è possibile richiedere recandosi personalmente in una delle 14 delegazioni AC dislocate tra la città e la provincia di Pescara. Per saperne di più visita il sito web o corri da AC Pescara!