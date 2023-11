La prevenzione, un investimento fondamentale sulla nostra salute

Al giorno d'oggi la prevenzione riveste un ruolo chiave per la tutela della salute dell’intera collettività. Sottoporsi regolarmente a controlli e screening di vario tipo consente infatti di individuare tempestivamente l’insorgere delle principali patologie, aumentando così in modo significativo le probabilità di un buon esito del percorso terapeutico. Ciononostante, fra i ritmi sempre più incalzanti della vita moderna, i tempi di attesa del sistema sanitario pubblico e gli elevati costi degli esami clinici privati, oltre un italiano su tre tende a trascurare questi importanti strumenti.

L’importanza della prevenzione emerge in maniera ancora più chiara analizzando i dati all’indomani dell’emergenza sanitaria post-pandemica: i ritardi negli interventi chirurgici, nelle prestazioni terapeutiche salvavita e il blocco completo dei programmi di screening hanno causato circa 1 milione di esami mammografici in meno e oltre 3.500 donne hanno scoperto di avere un tumore del seno in fase più avanzata. Inoltre, secondo i dati SUI, solo il 10% degli uomini si sottopone a visite urologiche di prevenzione e ben 9 maschi su 10 effettuano una visita solo in caso di patologie gravi, con disturbi in fase avanzata.

In questo scenario diventano perciò quanto mai necessarie iniziative mirate a portare direttamente fra la popolazione servizi di prevenzione gratuiti ed accessibili a tutti, sia per fornire concretamente prestazioni mediche, sia per sensibilizzare sull’importanza di effettuare periodicamente controlli clinici, anche in assenza di disturbi.

La Carovana della Prevenzione: un’iniziativa importante per sensibilizzare sul tema prevenzione

Proprio con questo duplice obiettivo ha preso il via la seconda edizione de “La Carovana della Prevenzione”, ”, progetto itinerante promosso da Maiora - Despar Centro-Sud insieme all’associazione Komen Italia e alla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno dell’azienda Emmefood, nell’ottica di una sempre più stretta collaborazione tra imprese vicine al territorio, consapevoli del ruolo sociale che svolgono quotidianamente. Il progetto quest’anno ha presentato un’importante novità: le visite sono state estese anche agli uomini, con l’aggiunta di controlli di tipo endocrinologico, oltre agli screening dedicati alla salute delle donne.

Il 7 Novembre la Carovana ha fatto tappa a Pescara, presso l’Interspar di Via Giovanni Bovio 479. Qui, il parcheggio del punto vendita si è trasformato in un vero e proprio centro di informazione sulla prevenzione, con la presenza di unità mobili, personale qualificato e strumentazioni hi-tech per eseguire sul posto esami endocrinologici rivolti a donne e uomini.

«Contribuire a rendere più consapevoli circa la prevenzione – ha spiegato Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora – significa per noi educare al bene più prezioso di cui disponiamo: la vita. Abbiamo scelto di rinnovare la nostra collaborazione con Komen Italia e la “Carovana della Prevenzione” per il secondo anno consecutivo proprio perché sposiamo i valori di questa iniziativa».

L’iniziativa itinerante chiuderà quest’anno il suo tour con la tappa di Rende (CS) il 13 Novembre.

